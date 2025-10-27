Ibai Llanos asegura que la tensión en El Clásico fue su responsabilidad: "La que se ha liado es culpa mía"

Todos los enfrentamientos de Real Madrid contra FC Barcelona tienen ese toque picante que solo El Clásico posee, pero en el partido de ayer dio la sensación de que la tensión estuvo presente como hacía años que no ocurría, y todo ha nacido del mundo de la creación de contenido con Ibai como principal culpable.

Esto no es algo que sentencie yo, sino que el propio vasco ha compartido un vídeo en su canal de TikTok en el que se ha responsabilizado de haber aumentado la tensión por haber sido quien propuso hacer un directo especial con Lamine Yamal por su enfrentamiento en la Kings League

Ibai sobre las declaraciones de Lamine Yamal: “La idea no era hablar ni del Madrid ni del Barça”

El vasco comenzó el vídeo asegurando que cree que lo que pasó al final del partido “es en parte culpa suya” y que quería dar explicaciones sobre lo que sucedió en los días previos al partido y cómo se fueron desarrollando los hechos.

Todo comenzó por la jornada del pasado fin de semana en la Kings League, en la que al equipo de Lamine y al de Ibai les tocaba enfrentarse. Para darle más emoción a ese partido, Ibai pidió moverlo al sábado para que Lamine pudiese ir y no le coincidiese con El Clásico. Además, el streamer también propuso hacer un programa especial e invitar al jugador para hacer un cara a cara.

“La idea del programa era sencilla: hablar de la Kings League. Calentarnos un poco Lamine y yo [...] La idea, evidentemente, no era hablar ni del Madrid ni del Barça. Y de repente Lamine, en una comparación con mi equipo dice que Porcinos roba igual que el Madrid. Y aquí se lía una espectacular”, explicó Ibai, que señaló que todo apunta a que estas declaraciones llegaron al vestuario del Real Madrid.

El creador de contenido resaltó que estas palabras dieron la vuelta al mundo y de alguna manera quiso reconocer parte de su responsabilidad. Eso sí, dejando bien claro que acusar al Real Madrid de robar fue única y exclusivamente decisión de Lamine.