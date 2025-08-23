James Cameron advierte de un apocalipsis como 'Terminator' en el mundo real: "Aún existe peligro"

James Cameron, conocido por ser el director de Terminator, advirtió de que el uso de la IA en el mundo real podría conducir a un escenario apocalíptico similar al que se vio en la franquicia de ciencia ficción que protagonizó Arnold Schwarzenegger. Lo que está confirmado es que James Cameron está trabajando en el guion de Terminator 7. Un proceso que ha descrito como complejo, ya que cada vez le resulta más difícil escribir ciencia ficción.

Esto se debe a que la tecnología consigue apagar las ideas más creativas establecidas del género. En este sentido, el cineasta ya había criticado el uso de IA generativa en Hollywood. "Les advertí en 1984 y no me escucharon", contaba en una entrevista de 2023. Sin embargo, James Cameron también reconoció recientemente cómo esta tecnología podría reducir los costosos presupuestos de efectos especiales en la industria cinematográfica.

Un apocalipsis como el de 'Terminator'

Durante una entrevista con Rolling Stone, también sugirió que combinar la IA con sistemas armamentísticos podría conducir a un apocalipsis parecido al que se vio en Terminator. No obstante, también señaló que el ser humano tenía el potencial de llevar al mundo al borde de la destrucción nuclear. Estas fueron sus palabras:

"Creo que aún existe el peligro de un apocalipsis al estilo Terminator. Uno en que se combine la IA con sistemas de armas. Se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde de incidentes internacionales que podrían haber desembocado en una guerra nuclear. Siento que estamos en un punto que presenta tres amenazas existenciales: el clima, las armas nucleares y la IA".

Las opiniones de James Cameron sobre el papel que juega la IA parecen estar en consonancia con Skynet. Si bien Terminator presentó esta IA como una amenaza que buscaba la aniquilación total de la humanidad, el público también fue consciente de varias versiones de esta tecnología que eran cada vez menos antagónicas.

Por lo tanto, las palabras de James Cameron también podrían insinuar una posible pista de cómo podría abordar el guion de Terminator 7. Puede que James Cameron intente invertir lo que el público sabe sobre el apocalipsis original de Skynet. Por ese motivo, el lugar que ocupa la tecnología podría jugar muy a su favor.