Arnold Schwarzenegger predijo el fracaso de estas películas de 'Terminator': están en streaming

Es evidente que la franquicia de Terminator fue clave para consolidar la carrera de Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, el actor es consciente de que algunas entregas no contribuyeron mucho a aumentar la calidad de la saga de ciencia ficción. Y es que Arnold Schwarzenegger terminó de alcanzar el estrellato en la industria cuando fue escogido en el que podría ser su papel más icónico: el del T-800 en la película que se estrenó en 1884.

El éxito del filme no solo fue un impulso significativo en su carrera, sino que fue una decisión clave en la franquicia de Terminator. Después de todo, la secuela lo convirtió el sinónimo de lo que significa ser un héroe de acción. Dicho esto, una buena parte del público está de acuerdo con la idea de que esta también fue la última gran película que se vio en Terminator.

El papel que definió la carrera de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger interpretó al popular T-800 en un total de cinco entregas, pero muchas de las secuelas no cumplieron con las expectativas. Si bien es cierto que algunas de las películas posteriores no impresionaron a los seguidores de la franquicia, resulta que el propio Arnold Schwarzenegger tenía ciertas dudas sobre algunas de las secuelas que terminaron estrenándose. Así lo explicaba:

"Las tres primeras películas fueron buenas. En la cuarta no participé porque era gobernador. Luego, Génesis y Destino Oscuro no fueron la gran cosa. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas".

Estas contundentes palabras sobre las secuelas más recientes de Terminator llegan después de que Arnold Schwarzenegger admitiera que su tiempo en la franquicia ha terminado, independientemente de las futuras secuelas que vengan después. Parte de esa decisión podría deberse a la mediocre calidad de las últimas películas y a la idea de que su fracaso era algo inevitable.

Aunque no fue la película más perfecta de Terminator, es fácil entender por qué Arnold Schwarzenegger recuerda con un cariño especial a Terminator 3. La realidad es que seguía siendo el protagonista de la franquicia, a diferencia de las películas posteriores, que lo relegaron a un papel más secundario. También marcó el fin de una era en el T-800, ya que el actor se dedicó a la política poco después. Puedes encontrar estas películas en Apple TV+ y Disney+.