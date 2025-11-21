Los jugadores de PS5 pueden descargar 4 juegos gratis sin tener que estar suscritos a PlayStation Plus

PlayStation ha puesto a disposición cuatro nuevos juegos gratuitos para PS5 que puedes descargar sin necesidad de una suscripción a PlayStation Plus, una opción excelente para disfrutar sin coste adicional. Estos títulos están disponibles directamente desde la PlayStation Store y se unen al creciente ecosistema free-to-play. Estas cuatro incorporaciones refuerzan el compromiso de PlayStation con los juegos gratuitos, ofreciendo experiencias muy distintas entre sí: desde acción cooperativa y combates PvP, hasta aventuras épicas y herramientas de mejora personal. Además, permiten a los usuarios de PS5 acceder a contenido interesante sin tener que comprometerse con una suscripción de pago.

Plague Hunters

En reinos sombríos donde los vientos de la plaga aúllan y gimen, los Cazadores de Plaga llaman, un trono roguelike, cuentos por turnos en las garras de la fantasía oscura, donde supervivientes y cazadores se unen a tu fatídico viaje en Plague Hunters. Cada recorrido es un acertijo, aleatorio de nuevo, los niveles se elevan como fantasmas desde la neblina azul, reúne a tu grupo en medio de la maldita decadencia, en un mundo devorado por el sombrío dominio de la plaga.

Miiridian Prime

ENTRA EN MIIRIDIAN PRIME - una arena PvP gratuita, basada en clases, ambientada en un mundo sci-fi surrealista. Siete arenas de arquitectura cambiante y geometría imposible combinan duelos precisos con combates rápidos. Domina kits únicos, usa el gancho y supera a tus rivales en un mundo extraño, hermoso y peligroso. Elige 1 de 9 héroes, cada uno con un kit: arma a distancia, arma cuerpo a cuerpo y habilidad especial. Todos los héroes tienen gancho y ataques cargados - para flancos verticales, escapes rápidos y golpes explosivos. El combate mezcla precisión con reactividad y equilibrio claro entre clases.

Lost Lands 2: Los cuatro jinetes

Las Tierras Perdidas. Pasaron siglos desde su última crisis, pero ahora cuatro Jinetes Oscuros andan calcinando aldeas, congelando lagos, desatando el caos y envolviendo la región en tinieblas en Lost Lands 2: Los cuatro jinetes. Buscan la llave del Portal del Universo y están dispuestos a aniquilar a todo el que se cruce en su camino. Pero hay rumores de que una chica de otro mundo que ya salvó su planeta de las fuerzas del mal una vez ha venido para restablecer la paz y la armonía...

Aimlabs

Aimlabs es una plataforma de entrenamiento diseñada para perfeccionar tus habilidades fundamentales de puntería en FPS. Ofrece un conjunto completo de herramientas para mejorar tu puntería, sin importar qué FPS juegues, y proporciona escenarios de entrenamiento curados que te convertirán en un verdadero dios de la puntería en poco tiempo. Sumérgete en ejercicios de entrenamiento diseñados específicamente para dominar el arte del flick, el tracking y el switching. El análisis detallado de Aimlabs te brinda información valiosa y te guía hacia una mejora rápida.

Si tienes una PS5, ya puedes ir a tu tienda virtual, buscar estos títulos y descargarlos para agregarlos a tu biblioteca. Una vez descargados, estarán disponibles para jugar cuando quieras, siempre que los hayas reclamado desde la tienda.