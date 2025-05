Marvel Studios sorprende con el regreso de un personaje clave de Netflix en 'Daredevil: Born Again'

Un importante actor de Netflix que estuvo vinculado a las producciones de Marvel ha confirmado su regreso oficial al UCM como parte de la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Desde que se confirmó que las series de Marvel que fueron producidas por Netflix eran parte de la línea de tiempo del UCM, los espectadores han expresado el deseo de que estos personajes volviesen en algún momento.

Esto se ha acentuado mucho más ahora que Daredevil: Born Again se ha convertido en todo un éxito. A medida que comienza el rodaje de la segunda temporada de la serie protagonizada por Matt Murdock, finalmente están surgiendo nuevos detalles sobre la próxima temporada que deberían entusiasmar a muchos espectadores de Marvel Studios.

El regreso de Jessica Jones

Y es que Krysten Ritter, conocida por interpretar a Jessica Jones en Netflix, ha confirmado que volverá a ese papel en Daredevil: Born Again. La última vez que los espectadores vieron a Jessica Jones en el UCM fue precisamente en la tercera temporada de la serie homónima, la cual se estrenó en 2019. Aunque aún no se ha anunciado una fecha específica, el estreno de la nueva temporada de Daredevil: Born Again está previsto para 2026.

Esto fue lo que dijo Krysten Ritter al respecto:

"Es genial estar de vuelta. Retomar el papel de Jessica Jones tras tres temporadas para unirme al UCM. Estoy muy emocionada de traer de vuelta a este icónico personaje y, sin desvelar demasiado, hay mucho más por delante para Jessica Jones. ¡Esta temporada va a ser increíble!"

Ahora que la incorporación de Jessica Jones es una realidad, surge la pregunta de si aparecerán más héroes de Netflix en Daredevil: Born Again. En caso de que se confirmase su regreso, lo más importante es saber si serán interpretados por su actor original. Teniendo en cuenta que Charlie Cox insinuó que habría crossovers en Daredevil: Born Again, no sería sorprendente que se anunciara la vuelta de Luke Cage o Iron Fist.

Hasta entonces, solo el tiempo dirá quién más se unirá a Krysten Ritter en la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Lo que está claro es que, con Marvel Studios encontrando un nuevo hogar para Jessica Jones en el UCM, será emocionante verla trabajar junto a Daredevil una vez más.