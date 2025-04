'Matrix 5' sigue en desarrollo: esto es lo nuevo que reveló Warner Bros.

Ya ha pasado más de un año desde que Warner Bros. anunció de manera oficial el desarrollo de Matrix 5. Sin embargo, la industria del cine ha mostrado que algunos proyectos pueden tardar años en ver la luz, por lo que el silencio que había tras el sorprendente anuncio apuntaba a un desarrollo que se iba a dilatar en el tiempo. Lejos de la realidad, los directores ejecutivos de Warner Bros., Mike De Luca y Pam Abdy, fueron los que dieron una importante actualización sobre Matrix 5.

Lo que se ha confirmado es que el director y guionista Drew Goddard ya está escribiendo el guion. Si no te suena su nombre, Drew Goddard ha contribuido al éxito de la ciencia ficción en Hollywood durante años. Él fue quien escribió los guiones de títulos populares como The Martian, Cloverfield o incluso Guerra Mundial Z. En televisión, Drew Goddard creó la serie Daredevil de Netflix, además de sentar las bases para el resurgimiento de Daredevil: Born Again en Disney+.

'Matrix 5' confirma a Drew Goddard como guionista

También es público que Drew Goddard escribió varios episodios de Lost, conocida por cambiar el paradigma de las series de televisión. Por lo tanto, es probable que el guionista y productor aporte algo nuevo en esta próxima dirección que tomará Matrix. Lo cierto es que los detalles de Matrix 5 se mantienen actualmente en secreto, y es probable que ese deseo se quiera mantener así hasta su estreno en cines.

Ese fue el enfoque que Warner Bros. adoptó con Matrix Resurrections. De hecho, la cuarta entrega de la franquicia mantuvo su tono misterioso hasta el último minuto. Hasta ahora, solo conocemos que Drew Goddard está involucrado activamente. Por supuesto, aún se desconoce a qué miembros del reparto tiene en la mira Warner Bros. para esta nueva secuela que seguro dará mucho de qué hablar.

Es indudable que la revolución que supuso Matrix en el mundo del cine es algo que no sucede de manera habitual. No fue hasta Matrix Resurrections que Lana decidió regresar en solitario, no para repetir fórmulas, sino para ofrecer una visión crítica de la industria. La película Matrix 5 aún no tiene fecha de estreno oficial.