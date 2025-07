La mejor ciencia ficción original que no sabes que necesitas: una joya visual en streaming

Hace unos años, el género de ciencia ficción trataba de adivinar el que sería nuestro posible futuro. Blade Runner o Matrix son auténticos clásicos que en aquel momento expusieron un futuro desconcertante. Ahora, las producciones de ciencia ficción no adivinan, sino que se han convertido en un medio perfecto para discutir algunas de las principales cuestiones tecnológicas de la ciencia.

Dirigida por Gareth Edwards, The Creator es una película de ciencia ficción que se adentra en uno de los debates más urgentes que preocupan en el presente más actual. La relación entre humanidad e IA es una cuestión candente que poco a poco va cobrando más fuerza. Con este telón de fondo, la premisa resulta muy clara.

Una nueva visión sobre la IA y la humanidad

The Creator muestra la guerra entre humanos y máquinas tras el uso destructivo de la IA. Pese a que es una propuesta que se ha visto muchas veces, está planteada de una forma que resulta innovadora e ingeniosa. Sin embargo, tampoco profundiza tanto como podría.

Un exsoldado debe eliminar una IA que resulta ser una niña androide. La premisa habilita interrogantes sobre la moralidad de la guerra o la deshumanización del enemigo. Sin embargo, el guion no termina de arriesgarse del todo. La historia sigue un arco previsible y, aunque hay momentos que resultan especialmente emotivos en el final, no se exploran con la profundidad que merecen.

Lo primero que destaca de The Creator es su ambición visual. Gareth Edwards, conocido por Rogue One o Godzilla, vuelve a demostrar que sabe construir mundos con pocos recursos, sobre todo si se comparan con las maquinarias más inmensas de Hollywood. Y es que el diseño de producción es sobresaliente.

Donde sí destaca es en su propuesta frente al uso de la IA. A diferencia de otras producciones que optan por seguir un esquema apocalíptico clásico, The Creator plantea una visión en la que los humanos no son necesariamente los buenos. En este caso, la IA no es simplemente una amenaza. Es un enfoque valiente en una industria que suele apostar por justamente lo contrario.

Pese a que tuvo críticas, The Creator es una película que vale la pena ver, especialmente para quienes buscan una ciencia ficción sobre tecnología que resulta completamente opuesta a lo que se suele ver. No es perfecta, pero es una película valiente que decidió apostar por un camino diferente. Es una opción interesante que conviene conocer. La tienes disponible para comprar o alquilar en Apple TV+.