Michael Rosenbaum confirma una sincera actualización sobre la secuela de 'Smallville'

Uno de los miembros del reparto ha compartido ciertas novedades sobre la esperada serie secuela de Smallville, mientras el público sigue esperando una continuación. En un momento en el que los reestrenos y las secuelas están a la orden del día, una de las series de superhéroes más importantes que podría regresar es Smallville. Sí, la precuela definitiva de Superman que narró la historia del origen de Clark Kent.

Como bien sabrás, el elenco de Smallville se reunió recientemente en la Comic-Con de Liverpool, donde les preguntaron sobre la serie de animación en la que Tom Welling y Michael Rosenbaum habían estado trabajando durante algunos años. Pues bien, el segundo llegó a asegurar que incluso los creativos originales estaban involucrados, pero que tenía que ser el momento adecuado para presentarla.

La reunión del elenco de 'Smallville'

El actor que interpretó a Lex Luthor añadió que había que asegurarse de que el estudio quiera hacer algo así ahora mismo. Aunque sugirió que sí que "quieren que se haga", no podía dar una fecha exacta para su estreno. Eso sí, siempre han explicado que se trata de "un proyecto en desarrollo".

En ese mismo evento, Tom Welling compartió su deseo de interpretar a Batman en el DCEU, mientras que Michael Rosenbaum y Laura Vandervoort dieron a conocer su interés en dar vida al Joker y a Harley Quinn. Dicho esto, el enfoque actual de DC Studios en el reinicio que lidera James Gunn es una de las razones por las que la secuela animada aún no ha avanzado.

Aunque varios miembros del reparto de Smallville desean participar en la secuela de animación, Al Gough adelantó que la serie podría tener que esperar debido al estreno de la película de Superman y que podía demorarse un poco más por el calendario de lanzamientos de DC Studios. Al Gough hizo esta declaración al compartir la actualización sobre Smallville:

Ese es el tema. Creo que el problema con la mayoría de los proyectos en desarrollo, en cualquier estudio o cadena, es el cambio de dirección. Warner Bros. obviamente ha pasado por mucho, y creo que el hecho de que estén reiniciando a Superman otra vez deja nuestro proyecto fuera de juego por un tiempo. Al Gough, sobre la esperada continuación de 'Smallville'

Dado que DC Studios también tiene en marcha varias propiedades de Elseworlds, que vienen a ser series y películas ajenas a la continuidad principal del DCEU, Smallville encajaría perfectamente en esa categoría. Con la serie manteniendo su popularidad como el primer día, y con cada vez más espectadores descubriéndola, puede existir un futuro prometedor para la hipotética secuela.