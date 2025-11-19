El protagonista de 'Smallville' quiere unirse al DCEU de James Gunn en el papel más esperado

Conocido principalmente por ser el protagonista de Smallville, Tom Welling ha confirmado qué popular personaje de DC Studios le encantaría interpretar en el DCEU que James Gunn está construyendo. Con el primer capítulo de la franquicia ya en marcha, son varios los superhéroes y villanos icónicos que se van a ir uniendo al reinicio de superhéroes de DC. Por supuesto, esto también incluye a Batman.

Durante una aparición en la Comic-Con de Liverpool, el elenco de Smallville se pronunció sobre qué personajes les gustaría interpretar en la nueva propuesta cinematográfica de DC. Tom Welling lo tenía bastante claro: "Me refiero a Batman". Y pese a que ya dio vida a Clark Kent en la icónica serie de The CW, no sería descabellado pensar que pudiera llegar a formar parte del próximo estreno de The Brave and the Bold.

Tom Welling y su deseo de interpretar a Batman

Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en Smallville durante varias temporadas, tuvo una respuesta muy interesante al sembrar la idea de que podría ser el Joker. Algunos otros miembros del reparto postulaban por Harley Quinn. Así que sí, parece existir un interés general por el próximo proyecto de Batman.

La película de The Brave and the Bold ha estado en desarrollo activo desde que se produjo su anuncio inicial en enero de 2023, cuando DC Studios presentó su plan original como reinicio cinematográfico. En ese momento, se anunció que la película se centraría en un Batman que está experimentado, mientras descubre la existencia de su hijo biológico, Damian Wayne.

Aunque el guion aún está en proceso de escritura, el director Andy Muschietti confirmó que el mundo tendrá que esperar un poco más para obtener más información sobre la película. El cineasta detrás de la franquicia de It y creador de Welcome to Derry afirmó que, como poco, había que "esperar un par de meses para empezar a hablar de ello".

Por otro lado, James Gunn ofreció una importante actualización sobre el proceso creativo del proyecto a principios de este año, sugiriendo que las cosas podrían cambiar para The Brave and The Bold. Y es que el arquitecto del DCEU insinuó que la presentación de Robin en la franquicia de DC Studios podría no ser definitiva. The Brave and the Bold aún no tiene fecha de estreno confirmada.