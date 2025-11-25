Norman Reedus confirmó el fin de una era para la franquicia de 'The Walking Dead'

Norman Reedus ha sido la persona encargada que ha anunciado el fin de una etapa para The Walking Dead con el nuevo capítulo de la franquicia de zombis asomándose por el horizonte. Como bien sabrás, el popular actor ha interpretado al icónico personaje de la ballesta desde la primera temporada de la serie insignia, por lo que ha asumido el papel de Daryl Dixon desde 2010. Desde entonces, ha sido un pilar de la franquicia hasta el final de The Walking Dead.

Desde la conclusión de la serie original, ha retomado su papel en The Walking Dead: Daryl Dixon, una producción en la que el personaje principal saltó el charco hasta llegar a terrenos inexplorados como Francia o España. La serie spin-off tuvo una excelente acogida tanto de crítica como de público. Sin embargo, a principios de este año se anunció que la cuarta temporada de Daryl Dixon pondría fin a la producción protagonizada por uno de los personajes más queridos.

Un spin-off que llevó a 'The Walking Dead' más allá de Estados Unidos

Ahora, Norman Reedus ha confirmado que el rodaje de la cuarta temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon ha finalizado. El actor expresó su gratitud por haber podido interpretar a Daryl durante tanto tiempo y agradeció a los espectadores de la franquicia su continuo apoyo. De esta forma, se confirma que la cuarta temporada concluirá este capítulo de la historia de Daryl, quien también estará arropado de Carol.

La tercera temporada de Daryl Dixon terminó con el barco de la pareja siendo atacado por Fede, dejándolos varados de nuevo en España. Sin embargo, Stéphane Codron presenció la explosión, lo que presagia un próximo reencuentro. Hasta el momento, no está claro si la cuarta temporada será la última de Daryl y Carol en The Walking Dead. El director de contenido, Scott Gimple, ya ha expresado su interés en reunir a los supervivientes principales de las secuelas en algún momento.

Aunque no se ha confirmado un crossover de manera oficial, parece bastante probable que Daryl Dixon no desaparezca de la franquicia para siempre. La única otra serie anunciada es More Tales from The Walking Dead Universe, aunque no ha habido actualizaciones de desarrollo desde 2023. Esto convierte a Daryl Dixon en uno de los últimos pilares que tienen una relación estrecha con la serie original.

El anuncio de Norman Reedus podría poner fin a una era de The Walking Dead, pero también significa el inicio de un nuevo comienzo de la serie. Eso sí, aún no está claro si Daryl y Carol formarán parte de ese futuro o simplemente se dará paso a nuevas tramas y personajes. Pero, con la serie spin-off llegando finalmente a su desenlace, su viaje al extranjero también lo hará, poniendo punto y final a su esfuerzo por volver a casa.