La muerte de Glenn no fue nada comparada con el verdadero error que se produjo en 'The Walking Dead'

Tras haber sido una de las series más importantes de la televisión, The Walking Dead tuvo una trayectoria meteórica durante varios años. Sin embargo, todo cambió con el estreno de la séptima temporada. Pese a tener un estreno tenso y mayormente bien ejecutado, fue precisamente ese episodio el que inició un drástico declive para la franquicia de zombis. Y es que muchos citan la muerte de Glenn como un punto de inflexión para el que no había vuelta atrás.

Este personaje tan querido fue interpretado por Steven Yeun y se convirtió en el principal protegido de la serie. No sorprende, entonces, que la brutal muerte de Glenn en The Walking Dead desatara la indignación de la mayoría. Como bien sabrás, el personaje de Steve Yeun fue asesinado a manos de Negan, quien lo golpeó violentamente con un bate de béisbol frente a sus amigos y su mujer embarazada.

El punto de inflexión que marcó el futuro de 'The Walking Dead'

A pesar de que el público estaba más que acostumbrado a la sangre y la violencia, este impactante suceso provocó que algunos espectadores dejaran de ver The Walking Dead por completo. Es por eso que a menudo se la considera la escena más controvertida. Dicho esto, la muerte de Glenn no fue el único gran error de esta temporada, y una decisión innecesaria posiblemente la perjudicó aún más a largo plazo.

La realidad es que la decisión de The Walking Dead de eliminar a Abraham unos instantes antes fue aún más perjudicial. Ya se sabía que en el final de la sexta temporada Negan escogió a un integrante del grupo de Rick Grimes para que encontrara su final. No obstante, esta decisión quedó en suspenso durante cerca de medio año. Además, dado que Glenn muere en este momento en los cómics, era el momento adecuado para su partida.

Eso no es lo que sucede con Abraham. Lo cierto es que sobrevivió un tiempo más en la obra original de Robert Kirkman, lo que significa que su arco argumental no se desarrolló por completo en la adaptación de AMC. Teniendo en cuenta que era un personaje popular que estaba empezando a experimentar una evolución significativa, sigue pareciendo un verdadero desperdicio el hecho de deshacerse de él tan pronto.

Por lo tanto, la serie debería haber redimido su muerte prematura dándole un papel mucho más importante. Esto se debe que podría haber sido de gran ayuda en el conflicto contra los Salvadores. Probablemente habría causado unos cuantos problemas por su carácter y personalidad, pero su experiencia en combate habría propiciado un enfrentamiento épico contra los principales activos de Negan. Por desgracia, The Walking Dead estuvo dispuesta a sacrificarlo en favor de causar el máximo impacto posible.