Las ventas de Nintendo Switch 2 descienden en España ante el descontento de los jugadores

El estreno de Nintendo Switch 2 ha sido el más exitoso de toda la historia del sector, logrando cifras que parecían inalcanzables en sus primeros días y consolidándose como una de las consolas más prometedoras de la industria. Sin embargo, en España la situación parece haber dado un giro inesperado, ya que las ventas de la consola están experimentando un descenso que empieza a llamar la atención de los analistas. Lo que en un inicio parecía una inercia imparable, ahora se encuentra con obstáculos que explican por qué muchos jugadores han optado por dar prioridad a otras plataformas en los últimos meses, tal y como cuentan en Vandal.

Uno de los factores que mejor explica esta caída es la limitada presencia de juegos de terceros plenamente optimizados para la consola. La compañía no ha facilitado tantos kits de desarrollo como cabría esperar, y esto ha provocado que el catálogo inicial de títulos nativos sea reducido y poco atractivo para un público acostumbrado a una mayor variedad. A ello se suma que algunos de los juegos que han llegado lo han hecho con un rendimiento cuestionable, lo que genera la sensación de que la consola todavía no ofrece su máximo potencial. El resultado ha sido que, en el mercado español, varios lanzamientos recientes han registrado cifras de ventas llamativamente bajas en comparación con sus versiones para otras plataformas, dejando claro que la percepción de los usuarios influye de manera directa en el ritmo de crecimiento de la consola.

Además, el descontento de la comunidad con la política de precios de Nintendo en esta generación y la estrategia de lanzamientos, especialmente en lo correspondiente a DLCs, también parece haber hecho mella en la proyección de la máquina en nuestro país.

Los últimos lanzamientos de Switch 2 no han conseguido grandes ventas

Los ejemplos más recientes ponen de manifiesto la magnitud del problema. Títulos como Star Wars Outlaws apenas han alcanzado unas pocas centenas de copias en Switch 2 durante su primera semana, mientras que otros, como Cronos: The New Dawn, han tenido un comportamiento mucho más sólido en consolas competidoras, superando con creces a la nueva máquina de Nintendo. Estos datos reflejan que, al menos de momento, la consola no ha conseguido convertirse en la opción preferente de los jugadores españoles, que siguen encontrando en la competencia un ecosistema más atractivo en cuanto a catálogo y estabilidad técnica.

A pesar de ello, la situación podría dar un vuelco en los próximos meses. La llegada de grandes lanzamientos como Final Fantasy VII Remake se percibe como una oportunidad clave para reactivar el interés y demostrar que la consola es capaz de albergar producciones de gran calibre. Si Nintendo logra aumentar la presencia de títulos exclusivos y de calidad, es posible que la tendencia se revierta, aunque por ahora el entusiasmo inicial ha dejado paso a cierta cautela.