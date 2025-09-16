El mayor evento de PlayStation en años apunta a celebrarse la semana que viene

PlayStation podría estar preparando un evento muy pronto, según ha afirmado un insider de peso de la industria. En un mensaje breve en X, NateTheHate —quien hasta hace poco contaba con poca credibilidad, pero que este año ha acertado con varias filtraciones importantes, como la fecha de presentación de la Switch 2— declaró simplemente: “PlayStation tendrá una presentación pronto”. Aunque Sony no ha confirmado nada oficialmente ni ha dejado pistas claras de que vaya a realizar un evento grande en los próximos días, la comunidad de jugadores ya especula con que podría tratarse de un nuevo PlayStation Showcase. Este formato, más extenso que los habituales State of Play, se caracteriza por anuncios importantes y un planteamiento más ambicioso.

El último PlayStation Showcase tuvo lugar en 2021, lo que aumenta la expectación: muchos creen que ya es hora de que la compañía japonesa reúna sus grandes proyectos bajo un único evento formal. Entre esos proyectos que podrían aparecer en una presentación de este tipo se mencionan Intergalactic de Naughty Dog, Ghost of Yôtei de Sucker Punch, y Marvel’s Wolverine de Insomniac Games.

Sony apunta a volver a la carga con un gran evento

Desde la publicación de la declaración de NateTheHate no se han filtrado detalles adicionales sobre fechas, contenidos exactos o anuncios concretos. Algunas voces sugieren que si el evento realmente ocurre, podría realizarse entre septiembre y octubre, aunque esto sigue siendo pura especulación. No obstante, lo más probable es que se celebre durante la próxima semana, atendiendo a movimientos previos de la compañía y a las informaciones que están apareciendo en los últimos días.

Así pues, la posibilidad de un evento oficial de PlayStation está de nuevo sobre la mesa. Ya sea un Showcase o algún otro formato nuevo, el simple hecho de que un insider con recientes aciertos lo haya insinuado ha bastado para que los fans estén a la espera, atentos a señales oficiales que confirmen lo que por ahora solo es un rumor con buena credibilidad. También cabe la posibilidad de que Sony nombre a todos sus eventos como State of Play, para darle cierta identidad como hace Nintendo con sus Direct.