One Piece desvela un nuevo poder para la fruta del diablo de Bonney

Las frutas del Diablo de One Piece son aquellas que otorgan poderes increíbles a las personas que las consumen, en este caso, Bonney se comió la fruta Toshi Toshi, la cual le da la posibilidad de manipular la edad, sin embargo, parece que ahora se ha descubierto un nuevo e interesante poder que no ha pasado desapercibido. En sus más de 1000 episodios, One Piece ha generado grandes sorpresas y como era de esperar, todavía quedan muchas más que te dejarán con la boca abierta. Si quieres conocer qué es lo que se trae entre manos esta nueva habilidad, presta mucha atención, porque ya te adelantamos que no dejará indiferente a nadie.

En el episodio 1128 de One Piece, Bonney se ve acorralada por el vicealmirante Pomsky y varios marines. Es ahí cuando sale a la luz una nueva habilidad de la fruta del diablo llamada "ECM". Aunque no se menciona en el anime, el nombre completo de esta habilidad es Experiencia Cercana a la Muerte. Como su nombre indica, esta aterradora habilidad provoca que los objetivos experimenten una especie de muerte fingida durante una fracción de segundo. En el último episodio de One Piece, Bonney dispara a varios marines con esta habilidad, lo que provoca que sus cuerpos se desvanezcan momentáneamente hasta que solo queden sus esqueletos, y la naturaleza traumática de la experiencia los deja inconscientes al instante.

Desde luego, todavía quedan muchos secretos por descubrir. Parece que la obra de One Piece todavía está lejos de terminar, por lo que puedes esperarte cualquier cosa, desde nuevos y temibles enemigos que pongan en peligro la vida de los protagonistas, hasta nuevas habilidades que lleguen para salvarlos de lo que parecía una catástrofe segura. El manga, el anime y por supuesto la nueva serie de Netflix de acción real está haciendo que el universo de One Piece tenga vida para muchos años más.

Netflix ofrece detalles increíbles de One Piece

Parece increíble, pero fue la propia Netflix la que filtró por error las novedades de la segunda temporada de One Piece. Esta continuación de la aventura de Luffy y sus amigos está siendo muy esperada por los espectadores que disfrutaron de la primera temporada, puesto que fue todo un éxito. No se puede negar que en un principio, los seguidores de esta franquicia tenían mucho miedo de lo que podía suceder, sin embargo, el producto final fue supervisado por el mismísimo Eiichiro Oda, lo que le dio una calidad más que buena a la serie de acción real. De hecho, muchos se quedaron gratamente sorprendidos, superando sus expectativas por completo.

Veremos qué ofrece con el paso del tiempo, pero si sigue con los mismos actores, unas actuaciones increíbles y siguen manteniéndose fiel a lo que el creador formó, One Piece también puede convertirse en una de las mejores series live action de Netflix, haciendo que domine tres campos completamente diferentes. No importa si llevas toda la vida viviendo estas aventuras en alta mar o llegaste hace unos días, One Piece tiene sitio para todos y por supuesto, disfrutarás una aventura épica desde su primer capítulo.