El papel que Denzel Washington lamenta haber rechazado podría haber sido su mejor película

Sin duda alguna, Denzel Washington posiblemente ha tenido una de las mejores carreras como actor, pero incluso él lamenta algunas decisiones que tomó en el pasado. El actor confesó que sigue arrepintiéndose de haber rechazado la que podría haber sido su mejor película de los 90. Y es que son varios los papeles que han definido su carrera a lo largo de los años. A pesar de su amplia filmografía, Denzel Washington rechazó formar parte de uno de los mejores thrillers policiales: Seven.

Protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, Seven se estrenó con gran éxito de crítica y público. De hecho, la película consiguió recaudar 327 millones de dólares en taquilla mundial. La película sigue al detective William Somerset, cansado del mundo y casi retirado, y a su recién compañero, David Mills, en su investigación de un asesino en serie cuyos crímenes reflejan los siete pecados capitales.

El papel que fue para Brad Pitt pudo ser de Denzel Washington

La realidad es que Seven fue un éxito inesperado en su estreno, y su impactante final ha sido considerado uno de los mejores del cine. Por lo tanto, resulta curioso que Seven pudiera haber sido una película de Denzel Washington si este no la hubiera rechazado. En 2018, Denzel Washington explicó que lamentaba mucho haber rechazado Seven. Y es que el estudio quería que interpretara el papel de Brad Pitt.

Este posible casting habría significado que Denzel Washington hubiese aparecido junto a Morgan Freeman, ya que el trabajo de Brad Pitt era interpretar el papel de David Mills. Lo más curioso es que Denzel Washington no tenía ninguna expectación por la película, ya que solo se arrepintió después de haberla visto.

El propio actor consideraba que "el guion era demasiado demoníaco". Aunque finalmente rechazó el papel, Seven podría haberse convertido en una de las mejores películas de Denzel Washington. El actor posiblemente habría brillado también en el papel que tuvo Brad Pitt, y es muy probable que su elección hubiera cambiado el tono de la película por su interpretación.