La mejor escena de Denzel Washington en 'The Equalizer 2' revela el potencial del mejor Robert McCall

Pese a que la película The Equalizer 2 sigue presentando a Robert McCall como una figura misteriosa, un momento de la secuela muestra la mejor versión del icónico personaje interpretado por Denzel Washington. A lo largo de su carrera, The Equalizer 2 fue una película importante para el actor, ya que supuso la primera secuela de Denzel Washington. No sorprende que se decidiera seguir adelante con ella, ya que la película original consiguió recaudar cerca de 200 millones de dólares en taquilla mundial.

La secuela ofreció más de lo que los espectadores disfrutaron de la primera película, ya que el agente retirado Robert McCall utilizó sus extraordinarias habilidades para ayudar a personas que habían sido víctimas de abusos y que no estaban en condiciones de obtener la justicia que merecían. Aunque la trama principal de la cinta se centra en la venganza de Robert McCall por el asesinato de su amigo, también se deja espacio para abordar su relación con Miles.

La relación entre Robert McCall y Miles

Y es en esta relación donde el público puede descubrir mejor la verdadera esencia de Robert McCall. Cuando Robert McCall conoce a Miles en The Equalizer 2, el joven adolescente está envuelto en las prácticas de un grupo callejero local. Su deseo de proteger al joven lo lleva a irrumpir en la sede principal del grupo y escoltar a Miles a punta de pistola justo cuando lo presionaban para matar a un miembro de una pandilla rival.

Aunque Miles no lo agradece al principio, Robert McCall no cesa en su empeño de darle una lección de vida. Ese momento también nos da una idea de por qué Robert McCall elige a las personas que protege. Existen varias escenas en las que el personaje de Denzel Washington tiene pequeños encontronazos con desconocidos, pero siempre demuestra hacer todo lo posible por ayudarlos.

Esto se debe a su capacidad para controlar con precisión el carácter. En el caso de Miles, Robert McCall ve en el joven cosas que Miles ni siquiera ve en sí mismo. Él ni siquiera se considera digno de su esfuerzo, pero Robert McCall lo reta a tener una mejor opinión de sí mismo. Si bien es cierto que es muy divertido ver a Denzel Washington como un héroe de acción, estos momentos demuestran por qué él es el candidato perfecto para afrontar un papel que necesita momentos emotivos.