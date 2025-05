La película con Jason Statham que intentó lo que ‘John Wick’ consiguió a la perfección

Sin duda alguna, John Wick se ha convertido en una película de acción que ha definido el género. Aun así, puede que no hubiese sido tan influyente si otra película se le hubiera adelantado unos años antes. Liderada por Chad Stahelski y protagonizada por Keanu Reeves, John Wick partió de una trama aparentemente simple que consiguió asombrar a la industria del entretenimiento por su particular estilo.

La franquicia de John Wick comenzó con Keanu Reeves persiguiendo despiadadamente al hijo de un jefe mafioso para vengar a su perro asesinado. Sin embargo, el resto del equipo no desaprovechó la oportunidad de superar los límites que podría tener la acción. En este sentido, Chad Stahelski comenzó su carrera como especialista, trabajando a menudo como doble de Keanu Reeves y como coordinador en la trilogía original de Matrix.

El experimento previo a 'John Wick'

El cambio de Chad Stahelski hacia la dirección, siendo su debut como director de la primera película de John Wick, podría haber parecido una apuesta arriesgada, pero acabó dando sus frutos. Ciertamente, un proyecto anterior en el que Chad Stahelski no tuviera el control de la dirección podría haber demostrado esa esencia de John Wick. Sin embargo, esta situación permitió que la franquicia tuviera un legado más importante.

Una de las últimas películas en las que Chad Stahelski trabajó antes de John Wick fue Safe, la cual estuvo protagonizada por Jason Statham. En esta película, Jason Statham aparece como Luke Wright, quien se encuentra protegiendo a una joven perseguida por gánsteres que buscan el valioso código que guarda en su memoria.

Como cabía esperar, este fue un thriller trepidante que seguía la misma línea de John Wick, con Jason Statham demostrando cómo se desenvuelveen la acción. En una entrevista con Screen Rant, Chad Stahelski comentó que el estilo realista tan particular de John Wick fue algo que se intentó con Safe:

"La tecnología que nos permitía estar seguros era justo lo que buscábamos con John Wick. En Safe, aún no lo habíamos conseguido. Por aquel entonces, habíamos estado trabajando mucho con Jason Statham, quien sigue siendo muy buen amigo nuestro. No se trataba de oportunidades perdidas ni de que a alguien no le gustara lo que hacíamos: simplemente no encajaba".

La película Safe está disponible en el catálogo de Netflix.