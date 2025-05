La película más infravalorada de Dwayne Johnson es una comedia de acción de hace 23 años que has olvidado

Dwayne Johnson sigue siendo una de las estrellas de acción más legendarias de la industria de Hollywood, siendo partícipe de algunas de las franquicias más emblemáticas como Jumanji o Fast & Furious. Sin embargo, antes de alcanzar lo más alto del éxito en taquilla, Dwayne Johnson protagonizó The Rundown, una comedia de acción no muy conocida que lo enfrentó a Christopher Walken en una aventura con un estilo similar al de Indiana Jones.

Dirigida por Peter Berg, The Rundown podría ser una de las películas de acción más infravaloradas que se estrenaron en la década del 2000, con una explosiva sucesión de peleas y persecuciones. Lo más interesante fue la química entre Dwayne Johnson y Seann William Scott. Dicho esto, 2003 no solo fue un año especial por iniciar una tendencia en la que las películas de La Roca se ambientaban en la jungla, sino también por ser la primera película donde Dwayne Johnson demostró que podía ser un actor protagonista.

Los inicios de Dwayne Johnson

The Rundown se centra en el personaje de Beck, la persona encargada de recuperar deudas para su jefe Billy Walker. Sin embargo, antes de que Beck tenga tiempo de poder retirarse, su jefe lo envía a una última misión: rescatar a su hijo Travis de un pequeño pueblo que está situado en la selva brasileña. Para ello, su jefe le dará a Beck el dinero suficiente para poder abrir el que sería el restaurante de sus sueños.

Aunque es cierto que tuvo una buena acogida de crítica y público, The Rundown solo consiguió recaudar cerca de 81 millones de dólares con un presupuesto de 85 millones. Eso fue suficiente para convertirla en un fracaso de taquilla que frenó los planes para una futura secuela. Pese a ello, esto no significa que no se estuvieran desarrollando planes para hacer una nueva entrega.

El director Peter Berg explicó que el guion de una secuela de The Rundown transcurría en el frío de Alaska, pero no ofreció más detalles sobre la trama. The Rundown es la comedia perfecta si te interesa ver una película más realista de Dwayne Johnson que aún consigue mantener la acción. La película está disponible en el catálogo de Netflix.