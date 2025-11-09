Para mí, una de las películas más humanas de los últimos años: ganó el Óscar y está en streaming

Durante los últimos años, el cine europeo ha demostrado que puede ofrecer historias tan universales y profundas como cualquier gran producción de Hollywood.

Entre las películas que mejor han sabido capturar la complejidad de la vida adulta, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido, hay una que destaca por su honestidad y su mezcla perfecta de drama, humor y emoción.

A través de un planteamiento tan simple como poderoso, un experimento con el alcohol como catalizador de la felicidad, esta historia se transforma en una reflexión sobre la amistad, la frustración y la necesidad de reconectar con la vitalidad perdida.

Es una película que, sin recurrir a grandes efectos ni artificios, logra emocionar con la fuerza de lo cotidiano.

Otra ronda, una demostración de que hay que disfrutar la vida

Protagonizada por Mads Mikkelsen y dirigida por Thomas Vinterberg, Otra ronda narra la historia de cuatro profesores que deciden comprobar una curiosa teoría: mantener un nivel constante de alcohol en sangre puede mejorar la creatividad, la confianza y el rendimiento en el trabajo. Lo que comienza como un experimento inofensivo pronto se convierte en una exploración sobre los límites del control y el precio de la euforia.

La interpretación de Mikkelsen, profundamente humana y contenida, es uno de los pilares de la película, que combina momentos de alegría desbordante con una melancolía que cala hondo. La película derrocha sensibilidad, evitando el juicio moral y dejando espacio para la ambigüedad emocional que hace de esta obra algo tan genuino.

Ganadora del Óscar a la Mejor Película Internacional, Otra ronda se ha consolidado como una de las películas europeas más destacadas de los últimos años. Disponible para comprar o alquilar en Apple TV+, es una celebración de la vida, incluso en sus momentos más caóticos, y un recordatorio de que a veces perder el equilibrio es la única manera de avanzar.