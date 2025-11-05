El inesperado nuevo Capitán Kirk es la respuesta de 'Star Trek' al Capitán América de Marvel

Aunque parezca algo extraño, el nuevo Capitán Kirk es la respuesta de la franquicia Star Trek al Capitán América. La nueva serie de cómics vinculada a Star Trek que está publicando IDW, The Last Starship, muestra a Kirk siglos adelante en el futuro. Lo más interesante es que le da la misión más importante de su legendaria carrera: salvar a la Federación. El nuevo estado del personaje lo convierte en un hombre fuera de su tiempo, al igual que sucede con Steve Rogers en el Universo Marvel.

El equipo de guionistas de esta serie de cómics está formado por Jackson Lanzing y Collin Kelly, quienes dieron más detalles al respecto. Lo más curioso es que se realizó una comparación entre los últimos momentos de Kirk y el resurgimiento del Capitán América en la actualidad. Se refirieron al personaje como "un hombre fuera de su tiempo” en The Last Starship, de un modo similar a lo que ocurre con el Vengador.

El regreso inesperado del Capitán Kirk

Lo cierto es que ha habido varios capitanes de la nave estelar Enterprise durante los casi 60 años de legado de Star Trek. Lo único es que James Kirk suele ser el más conocido. Siendo el capitán de la Enterprise durante una serie de misiones que abarcaron cinco años, Kirk consolidó su lugar como un héroe de la Flota Estelar por su particular estilo de mando y su capacidad de pensamiento rápido.

La USS Enterprise es la nave más icónica de 'Star Trek' Difoosion

Para cuando el Capitán Kirk desapareció en el viaje inaugural de la Enterprise NCC-1701-B, ya era considerado una verdadera leyenda. Por desgracia, aparentemente se perdió en ese viaje. Sin que nadie lo supiera, Kirk fue transportado al Nexus, un fenómeno interestelar que trascendió el espacio y el tiempo. Al llegar al siglo XXIV, murió luchando contra el Doctor Soran. Aun así, los grandes iconos se niegan a morir.

En Star Trek: The Last Starship, IDW trae de vuelta a la vida al Capitán Kirk de una manera que se siente grandiosa. Revivido en el siglo XXX por una misteriosa facción de los Borg, el icónico personaje tiene que luchar para mantener unida a la Federación en un momento crucial de su historia. Esta serie de cómics podría otorgarle al Capitán Kirk un arco argumental similar al del Capitán América. Aunque Capitán Kirk era solo un recuerdo para la Flota Estelar, siglos después demuestra seguir inspirando a la organización.