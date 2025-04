PlayStation Plus Extra y Premium abril de 2025: predicciones de los juegos del mes

PlayStation Plus ha dado la bienvenida a los títulos gratuitos correspondientes a abril, permitiendo que todos los usuarios con una suscripción activa en PS5 y PS4 descarguen sin coste alguno Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory, RoboCop: Rogue City y The Texas Chain Saw Massacre. Con esta novedad, se inicia también la cuenta atrás para descubrir qué juegos llegarán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium a lo largo de este mes. Una vez conocida la fecha oficial del próximo anuncio, es momento de compartir las apuestas más destacadas.

Por esa razón, hay una selección de juegos que encajarían a la perfección para unirse a PlayStation Plus Extra y Premium durante el mes de abril. Cabe destacar que no son datos oficiales ni rumores con base sólida, sino una lista creada a partir de posibilidades que podrían no cumplirse, pensando en aquellos títulos que podrían enriquecer la oferta del servicio con diversidad y un toque de excelencia.

Juegos que podrían sumar a PlayStation Plus Extra y Premium en abril

En este sentido, a continuación se puede ver el listado con algunos de los posibles títulos que se podrían estrenar en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium durante el presente mes de abril. Con Crash Bandicoot 4: It's About Time a la cabeza, sería una selección de juegos de lo más interesante para los usuarios de PS5 y PS4.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Atomic Heart

Avatar Frontiers of Pandora

Resident Evil Village

EA Sports College Football 25

Goat Simulator 3

Pacific Drive

Soul Hackers 2

Wo Long: Fallen Dynasty

Jusant

Exoprimal

NBA 2K25

La espera llegará a su fin el 9 de abril a las 16:30h (hora de España peninsular), momento en el que Sony anunciará de manera oficial los juegos que pasarán a formar parte del catálogo.