Pokémon TCG Pocket cuenta con una técnica especial para conseguir las cartas más raras del juego de manera sencilla

En Pokémon TCG Pocket se ha descubierto un método que permite incrementar significativamente las posibilidades de obtener cartas raras durante las “Elecciones Mágicas”, una función del juego que permite elegir una carta del sobre abierto por otro jugador, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Este truco ha atraído gran atención entre los jugadores coleccionistas, puesto que aborda directamente el factor de azar que normalmente domina esta mecánica.

El procedimiento comienza con la colección exhaustiva de las cartas de rareza básica correspondiente a una expansión determinada. En concreto, primero se deben haber obtenido todas las cartas con raro símbolo ◇, ◇◇, ◇◇◇ y ◇◇◇◇ de dicha serie. Una vez completada esa fase, se desbloquea una Elección Mágica especial de 24 horas, en la cual aparece al menos una carta de rareza ★ o incluso ★★. Si además se consigue recolectar también las cartas de rareza ◇, ◇◇, ◇◇◇, ◇◇◇◇ y ★, la recompensa es aún mayor: la Elección Mágica de 24 horas garantizaría al menos una carta ★★. Según se reporta, incluso podría llegar a activarse un “God Pack” dentro de esta ventana, que incluye cartas de rarezas máximas repetidas.

Aunque no está completamente claro con qué frecuencia aparecen estas Elecciones Mágicas vinculadas al truco, ni se conocen todos los detalles para activar los God Packs, usuarios experimentados han corroborado que el método funciona en múltiples ocasiones. En palabras de varios jugadores, “al completar todas las cartas base de la expansión, las Elecciones Mágicas nocturnas comenzaron a ofrecer cartas raras de forma sistemática”.

Una oportunidad adicional de completar los sets de cartas de Pokémon TCG Pocket

Este hallazgo es relevante porque permite a los jugadores coleccionar cartas de alto valor con una estrategia definida y no completamente dependiente del azar. No obstante, conviene destacar que sigue existiendo una componente de probabilidad y que el truco puede dejar de funcionar si el desarrollador ajusta las mecánicas en una futura actualización.

En resumen, para quienes buscan optimizar su colección en Pokémon TCG Pocket, este truco ofrece una vía más fiable hacia las cartas raras de la expansión, con lo que al completar las rarezas básicas como paso previo para activar ventanas especiales de Elecciones Mágicas de alto nivel. Como siempre, la constancia y el conocimiento de las mecánicas internas del juego marcan la diferencia.arlo.