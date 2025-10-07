Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor juego español

El próximo 30 de octubre se levantará el telón para conocer a los mejores videojuegos de 2025 en la gala de Premios La Razón Videojuegos by Difoosion, donde gracias a nuestros patrocinadores Lenovo, Elgato y Corsair seleccionaremos los títulos y periféricos más importantes del curso a través de 18 categorías. En este sentido, la intención del equipo es la de reconocer el enorme trabajo realizado durante los últimos doce meses en multitud de materias referentes al sector del videojuego. Y, como no podía ser de otra manera, no podía faltar el enorme desempeño de los estudios locales en nuestro país.

Por ello, la categoría de mejor juego español de 2025 en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion contará con las propuestas más destacadas durante este curso nacidas en territorio peninsular. Ha sido un año muy completo en este sentido y seleccionar tan solo cinco títulos ha sido una tarea realmente complicada, por lo que solo podemos felicitar a todos los estudios que han realizado lanzamientos durante estos meses, demostrando la enorme calidad que atesora nuestro país en el sector. Tras la deliberación del equipo compuesto por La Razón y Difoosion, estos son los cinco finalistas a mejor juego español.

Finalistas a mejor juego español en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion

En los últimos doce meses, multitud de estudios españoles han lanzado sus videojuegos en una gran variedad de géneros, demostrando el talento y la creatividad de sus equipos. Aunque todos merecen un gran reconocimiento, los cinco elegidos para optar al premio de mejor juego español en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion son Blades of Fire, Luto, Ninja Gaiden: Ragebound, Tiny Garden y Cataclismo.

Blades of Fire

Desarrollador: MercurySteam

Distribuidor: 505 Games

MercurySteam es uno de los estudios más laureados del panorama español y no han querido faltar a su cita de 2025 con el lanzamiento de Blades of Fire, uno de de los títulos más ambiciosos de su historia. Mediante una propuesta centrada en la observación, la exploración y una curva de aprendizaje única, el título ha conseguido situarse como una de las propuestas más importantes del mercado, consiguiendo destacar en uno de los calendarios más multitudinarios y apretados que se recuerdan.

Luto

Desarrollador: Broken Bird Games

Distribuidor: SelectaPlay

El terror es uno de los géneros más legendarios del sector del videojuego y los chicos de Broken Bird Games han querido experimentarlo en sus propias carnes con la creación de Luto, su primer videojuego. Se trata de una experiencia de terror psicológico y puzles en la que el jugador acompaña a alguien incapaz de escapar de su hogar, lo que le lleva a vivir situaciones de lo más peliagudas. Ha conseguido destacar en el género para convertirse en una de las sorpresas de 2025, por lo que merecía un enorme reconocimiento en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion.

Ninja Gaiden: Ragebound

Desarrollador: The Game Kitchen

Distribuidor: Tesura Games

Tras impresionar al mundo con Blasphemous II, The Game Kitchen coge el testigo con una de las sagas de acción más legendarios del sector del videojuego. La premisa de Ninja Gaiden Ragebound respira su esencia, pero también el toque personal del estudio sevillano. La acción desenfrenada en un estilo 2D se mueve como pez en el agua en un género que cada vez genera títulos más interesantes. Sin duda, uno de los protagonistas indiscutibles del año en el panorama español.

Tiny Garden

Desarrollador: Ao Norte

Distribuidor: Super Rare Originals

El género cozy es otro de los que no paran de ganar adeptos con el paso del tiempo, pero lo que consigue Tiny Garden va un paso más allá. El estudio gallego Ao Norte ha conseguido reinventar la fórmula mediante un jardín de bolsillo que hace grandes los pequeños detalles. No solo se centra en el cuidado de la granja, sino que también se interna en el terreno de los puzles y la exploración para regalar una experiencia de lo más divertida y agradable que merecía el reconocimiento de esta nominación en los Premios La Razón Videojuegos by Difoosion.

Cataclismo

Desarrollador: Digital Sun

Distribuidor: Hooded Horse

Tras su paso por acceso anticipado, Cataclismo al fin ha completo su lanzamiento con gran éxito, demostrando ser uno de los RTS más en forma del mercado. Con el objetivo de salvar la humanidad, los jugadores deben crear todo tipo de construcciones y fortificaciones con estrategia para salir victoriosos. El año pasado ya consiguió ser uno de esos títulos que no pasan inadvertidos, y ahora que en 2025 se ha producido su lanzamiento completo ha terminado por confirmar las buenas sensaciones.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Para poder descubrir cuál será el mejor juego español de 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, celebraremos una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos en esta gran cita en la que reconoceremos el gran trabajo realizado durante este curso. Estos son todos los detalles que hay que tener en cuenta: