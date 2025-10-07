Red Dead Redemption 2 apunta a regresar antes que GTA 6 con una versión mejorada

Los rumores sobre una posible versión mejorada de Red Dead Redemption 2 han vuelto a cobrar fuerza tras detectarse movimientos inesperados en la ficha del juego en Steam. Varios usuarios han notado actualizaciones recientes en la base de datos de la plataforma, lo que ha despertado la sospecha de que Rockstar Games podría estar preparando una reedición técnica del aclamado título lanzado originalmente en 2018. Aunque no se han producido anuncios oficiales, las señales han bastado para que la comunidad reavive las expectativas de una entrega optimizada para las consolas y equipos actuales.

El interés por una edición mejorada no es nuevo. Durante años, los seguidores de la saga han reclamado que el juego aproveche mejor el potencial del hardware de nueva generación, especialmente en lo que respecta a la tasa de fotogramas. En mayo de 2025, Roger Clark, el actor que dio vida a Arthur Morgan, llegó incluso a instar públicamente a Rockstar a ofrecer una experiencia de 60 FPS, lo que reforzó la idea de que la compañía podía estar considerando esta actualización. A esto se suman las declaraciones de un conocido insider, que asegura que el estudio lleva tiempo trabajando en esa nueva versión, aunque sin ofrecer pruebas concluyentes.

Red Dead Redemption 2 podría regresar muy pronto

El contexto de Rockstar, sin embargo, no facilita las predicciones. La desarrolladora está volcada en el desarrollo de Grand Theft Auto 6, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2026, y ese proyecto absorbe gran parte de sus recursos. Esto hace que algunos analistas sean escépticos ante la posibilidad de que se destine personal suficiente a un relanzamiento de Red Dead Redemption 2 a corto plazo. Además, las modificaciones observadas en Steam podrían tener explicaciones más mundanas, como ajustes internos de la plataforma o labores administrativas, sin implicar necesariamente un desarrollo activo de la supuesta “Enhanced Edition”.

Pese a la falta de confirmación oficial, la comunidad sigue esperanzada. La posibilidad de revivir las aventuras de Arthur Morgan con mejoras gráficas, un rendimiento más fluido y otras optimizaciones adaptadas al hardware actual resulta demasiado atractiva para pasar desapercibida. Hasta que Rockstar se pronuncie, las pistas seguirán siendo interpretadas con cautela, pero el interés demuestra que, seis años después de su debut, Red Dead Redemption II mantiene intacto su poder de convocatoria entre los jugadores.