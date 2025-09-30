GTA 6 no contará con un elemento básico de las anteriores entregas de la saga

El cofundador de Rockstar Games y principal arquitecto narrativo de la franquicia Grand Theft Auto, Dan Houser, ha confirmado que Grand Theft Auto 6 será el primer juego de la serie desde GTA: London 1969 que no contará con su contribución creativa. Houser, quien fue responsable de la escritura y la creación de personajes en prácticamente todos los títulos clave de Rockstar, incluyendo Max Payne 3, Red Dead Redemption y Red Dead Redemption 2, se desvinculó del estudio en 2020.

En una reciente entrevista, Houser abordó la inminente llegada de GTA 6, disipando cualquier especulación sobre su implicación en el proyecto. El creativo enfatizó que no escribió la historia ni desarrolló el conjunto de personajes que darán vida a la nueva entrega ambientada en Leonida. Houser comentó de forma jocosa que, tras haber escrito los últimos diez u once juegos de la serie, "el mundo probablemente ya ha tenido suficiente GTA de mí".

GTA 6 supone el comienzo de una nueva era para Rockstar Games

La revelación de Houser subraya un cambio de guardia significativo en la dirección creativa de Rockstar Games. Su partida en 2020 marcó el fin de una era, dejando la responsabilidad narrativa en manos del equipo restante, liderado por su hermano y cofundador, Sam Houser. Curiosamente, la salida de Dan Houser coincide con informes que indicaban que el desarrollo de GTA 6 había pasado por una etapa de "reinicio" o reestructuración en 2020. Si bien no hay una correlación confirmada, la compañía Take-Two Interactive ha señalado que el desarrollo del juego "comenzó seriamente" en ese mismo año, sugiriendo que la visión narrativa del proyecto tuvo que consolidarse bajo un nuevo liderazgo.

A pesar de no participar, Houser expresó su entusiasmo por la secuela, asegurando que el juego será "genial" y que será "emocionante" jugarlo por primera vez sin conocer de antemano todos los detalles de la trama y los personajes. Grand Theft Auto 6 está programado para ser lanzado el 26 de mayo de 2026 para PS5 y Xbox Series X/S, y se espera que sea el mayor lanzamiento de juegos de la historia.