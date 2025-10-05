El reinicio de ciencia ficción que nadie pidió terminó siendo una obra maestra: una joya en streaming

Cuando se anunció una nueva versión de El Planeta de los Simios, una gran parte del público recibió la noticia con cierto escepticismo. La saga original de 1968 se convirtió en un clásico de ciencia ficción indiscutible, pero el fallido intento de Tim Burton en 2001 dejó la sensación de que no había nada más que decir. No obstante, el reinicio de la trilogía no solo revitalizó una franquicia olvidada, sino que se consolidó como una de las obras de ciencia ficción más impactantes de estos últimos años.

El secreto de este reinicio radica en su apuesta tan atrevida por contar una historia profundamente humana a través de los ojos de los simios. En lugar de centrarse en grandes escenas de acción (que también las hay), la primera entrega exploró el drama de César, un chimpancé con inteligencia avanzada que se convirtió en un símbolo de resistencia. Lo que podría haber sido un espectáculo sin mucha profundidad más acabó convirtiéndose en un relato íntimo sobre la ruptura inevitable entre especies.

César se convirtió en un símbolo de resistencia

La secuela amplió aún más el alcance narrativo con una propuesta que tuvo un impacto mucho mayor. Aquí la tensión se trasladó a un mundo en el que humanos y simios debían aprender a coexistir tras una pandemia devastadora. Lejos de un planteamiento simplista, la cinta se adentró en las contradicciones de ambos bandos, mostrando cómo el miedo era capaz de destruir los puentes más fuertes. El resultado final fue un drama bélico que estaba adornado con ciertos elementos propios de la ciencia ficción.

La culminación in crescendo llegó en una última entrega que cerró la trilogía con una fuerza emocional que pocas veces se ve en un blockbuster. El filme presentó un desenlace emocionante al viaje espiritual para César, convertido en líder, padre y mártir. La historia alcanzó un nivel casi bíblico en su tono, reafirmándose una vez más como una reflexión sobre las consecuencias del poder y la violencia.

Vista en conjunto, la trilogía no solo superó las expectativas, sino que se ha ganado un lugar especial en el género. Para mí, uno de los pocos blockbusters que se acercan más a lo que podría considerarse una obra maestra. Las películas de El Planeta de los Simios demostraron que incluso en Hollywood aún es posible crear entretenimiento con una calidad superior a la media. Disponible en Disney+, esta trilogía se ha convertido en imprescindible para cualquier amante de la ciencia ficción.