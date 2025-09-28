Esta infravalorada serie en streaming triunfó al ir contra la moda: un sólido 84% en Rotten Tomatoes

Es posible que la serie de La materia oscura haya sido comparada injustamente con Juego de Tronos, pero la realidad es que HBO consiguió superar una tendencia que estaba vinculada al éxito del género de fantasía. Esta decisión creativa fue algo que la hizo ser considerada una propuesta con mayor equilibrio, sobre todo en lo que respecta a su ejecución.

A pesar de su controvertido final, Juego de Tronos tuvo un impacto innegable en la fantasía televisiva. Por ello, muchas series siguen intentando convertirse en la próxima Juego de Tronos. Es en este escenario donde entra en juego La materia oscura, una de las series que se estrenó justo después de la adaptación de los libros de George R. R. Martin. De hecho, la serie de fantasía se estrenó el mismo año que terminó Juego de Tronos.

Una serie que se separa de la fórmula de la fantasía clásica

Sin embargo, pese a esa proximidad con la controvertida octava temporada, La materia oscura no siguió la tendencia de otras series de fantasía modernas. Fue por eso que funcionó tan bien. Aunque se estrenó inmediatamente después de Juego de Tronos, la adaptación de los libros de Philip Pullman nunca intentó replicar su fórmula.

Esto no es lo que ocurrió con las propuestas más recientes que han ido llegando a las plataformas de streaming. Es el caso de The Witcher, Los Anillos del Poder o La Rueda del Tiempo. Todas ellas se esforzaron por capturar el tono maduro de la serie de HBO, incluso cuando no era conveniente. Por otro lado, La materia oscura nunca dio la impresión de intentar replicar intencionalmente ese elemento de Juego de Tronos.

Puede que la serie sí se volviese oscura en ocasiones, pero era necesario para adaptar fielmente los libros. Y siempre mantuvo un trasfondo de esperanza, a la vez que se centraba en temas muy diferentes a la historia que ideó G. R. R. Martin. Si bien es cierto que estas producciones tenían que tener algunas similitudes con Juego de Tronos, se inclinaron hacia un realismo excesivamente brutal que acabó convirtiéndose en un flaco favor.

El mayor hito de La materia oscura es que tardó mucho menos en consolidarse que la mayoría de las series existentes. Sí, es posible que no sea la única serie de fantasía original en estos últimos años, pero evitó la presión de ser como Juego de Tronos en ese momento de máxima influencia. Esto es algo digno de reconocimiento, sobre todo porque obtuvo tan buenos resultados.