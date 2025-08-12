El reparto principal de la nueva precuela de 'Rambo' no se parece en nada a Sylvester Stallone

Ya se confirmó el desarrollo de una precuela de Rambo que ayudará a revitalizar una franquicia que no ha pasado por su mejor momento. Desde First Blood, Sylvester Stallone dio carácter al personaje de John Rambo. Él fue el actor que lo interpretó en cinco películas diferentes, pero la edad ha provocado que otro actor recoja su legado. Como es lógico, un nuevo actor será quien herede el icónico papel de Sylvester Stallone.

Se ha confirmado que Noah Centineo parece ser el candidato principal para protagonizar la precuela, que actualmente tiene el nombre de John Rambo. Jalmari Helander será el director del proyecto y Rory Haines y Sohrab Noshirvani serán los responsables de confeccionar el guion. La película seguirá a un joven John Rambo en su tiempo en la guerra de Vietnam, pero se sabe poco más sobre los detalles de la historia.

El nuevo rostro de John Rambo

Noah Centineo dio el salto recientemente a grandes éxitos de taquilla, apareciendo en Black Adam del DCEU. También protagonizará la película de acción real de Street Fighter. Es posible que la opción de Noah Centineo haya dejado algo perplejos a algunos seguidores de Rambo, ya que parece una elección algo extraña para el papel. Si bien es cierto que puede pasar desapercibido como un joven Sylvester Stallone, su trayectoria cinematográfica puede no ser suficiente para estar al frente de una precuela de Rambo.

Sin embargo, esto es precisamente lo que hace que sea un candidato que despierte interés. First Blood pretendía explorar los efectos de la guerra de Vietnam en quienes lucharon en ella, así como del trato que la sociedad tuvo hacia estos veteranos de guerra. Cuando Rambo aparece por primera vez, se intuye que el personaje se ha perdido debido a su tiempo en la guerra.

Eso sí, Noah Centineo podría ser la oportunidad perfecta de interpretar una versión más optimista de Rambo. Sin embargo, a medida que la película avance, podría transformarse en el Rambo más crudo que se hizo tan popular, siendo un ejemplo de cómo los efectos de la guerra de Vietnam tuvieron consecuencias en él. A falta de más información, John Rambo podría ser la película más auténtica que la franquicia ha estrenado desde First Blood.