120 euros de caída en este portátil Lenovo con 1 TB de almacenamiento, carga rápida y Dolby Audio

Lenovo tiene algunos de los mejores portátiles del mercado, ya sea para trabajar o jugar. Además, raro es el día que no hay varios modelos en oferta. Si ir más lejos, en el momento de escribir estas líneas el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 está más barato en Amazon y su precio roza el mínimo histórico. Así que, si estás buscando un portátil para trabajar en multitarea que tenga un procesador de alto rendimiento y mucho espacio de almacenamiento, puede que te interese.

El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es un equipo con reseñas mayormente positivas que cuesta 849 euros cuando no está en oferta, pero lo puedes encontrar por 729 euros en Amazon. Es un precio muy ajustado para un portátil que, además de incluir Windows 11 Home, tiene unas especificaciones técnicas muy equilibradas. Sobre esto último, si bien no lleva un procesador de última generación, sigue dando la talla, incluso en las tareas más exigentes. Ahora bien, de esto hablaremos más adelante.

Ahorra 120 euros comprando el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 en Amazon

Ahora que hemos hablado del precio, echaremos un vistazo a sus características. Este portátil tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, lo que permite trabajar cómodamente durante horas y sin forzar la vista. También incorpora un puerto HDMI para conectar un monitor, y esto es algo que más de uno agradecerá ya que permite organizar mejor las ventanas y programas que tenemos abiertos.

En cuanto a rendimiento, al llevar un procesador Intel Core i7-13620H y 16 GB de RAM no hay programa que se le resista. En este sentido no tendrás ningún problema. Lo que no tiene es una tarjeta gráfica dedicada, en su lugar lleva una integrada. Esto quiere decir que no es un portátil pensado para jugar o editar vídeos de forma profesional. No obstante, esto no quiere decir que no se pueda jugar, te recordamos que puedes hacerlo en la nube a través de GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming. A nivel de almacenamiento lleva un SSD de 1 TB.

Al estar hablando de un portátil es muy importante tener en cuenta todo lo relacionado con la conectividad, y aquí sorprende por tener una amplia variedad de puertos para ser un equipo tan fino. El Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 tiene un puerto USB 3.2 tipo C, dos USB 3.2 tipo A, un HDMI 1.4, un conector de audio, un lector de tarjetas SD, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Otras características a destacar son: cámara web 1080p con obturador de privacidad, dos altavoces de 1,5 vatios con Dolby Audio y carga rápida.

En conclusión, por menos de 730 euros puedes tener un portátil que tiene todo lo que necesitas para tu día a día. Gracias a su procesador de alto rendimiento podrás trabajar con varios programas a la vez, mientras que el SSD de 1 TB es perfecto para no tener problemas de espacio.

