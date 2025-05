Aprovecha esta oferta flash y llévate un portátil MSI con seguridad de nivel empresarial a un precio muy tentador

Amazon acaba de poner en oferta un portátil MSI que no está nada mal en cuanto a características, además nunca antes había estado tan barato, así que al igual te interesa si buscas un portátil que ofrezca un buen rendimiento y sea asequible. A modo de adelanto diremos que estamos hablando del MSI Modern 14 F13MG-206XES, y tiene reseñas mayormente positivas, de ahí la puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

El precio más bajo de este portátil en los últimos días ha sido de 629 euros, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible por 559 euros en Amazon. Es un precio muy atractivo para un equipo ultrafino que cuenta con seguridad de nivel empresarial. El único inconveniente es que no viene con Windows 11 preinstalado. Ahora bien, instalar dicho sistema operativo es muy fácil. Sobre esto último, te recordamos que puedes descargar la imagen ISO desde la web de Microsoft.

Hazte con el MSI Modern 14 F13MG-206XES al mejor precio en Amazon

Este portátil no incluye Windows 11 MSI

Al igual piensas que por 559 euros este portátil lleva un hardware muy modesto, pero es más bien todo lo contrario. El MSI Modern 14 F13MG-206XES tiene una pantalla IPS Full HD de 14 pulgadas, un procesador Intel Core i5-1334U de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe. Esta configuración hace que puedas trabajar en multitarea sin ningún problema. Da igual si tienes abierto a la vez Microsoft Office, Adobe Photoshop y Google Chrome con muchas pestañas, el ordenador seguirá funcionando de forma rápida y fluida.

Como en todo dispositivo portátil, la conectividad es muy importante. Pues bien, este equipo tiene un conector para auriculares, una ranura para tarjetas microSD, un HDMI, tres USB tipo A, un USB tipo C, Bluetooth y Wi-Fi. En este sentido está a la altura de otros portátiles de su categoría. Y si te parecen pocos puertos, siempre tienes la opción de conectar un hub USB.

Volviendo al tema del rendimiento, si bien no es un portátil gaming, puede mover juegos que sean poco exigentes. Para jugar a títulos de la talla de Cyberpunk 2077 y Alan Wake II tendrás que hacerlo a través de GeForce NOW, la plataforma de juego en la nube de NVIDIA. Funciona bastante bien si tu conexión a Internet es rápida y estable.

No dejes pasar esta oportunidad y hazte con el MSI Modern 14 F13MG-206XES a un precio increíble, no te arrepentirás. Eso sí, será mejor que seas rápido, esta oferta flash puede finalizar en cualquier momento y no sabemos cuándo volverá a estar tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.