Si buscas un portátil Copilot+ PC que ofrezca una gran autonomía, este Lenovo es perfecto y cuesta mucho menos de lo que piensas

Si bien los Copilot PC+ con arquitectura ARM no están siendo un éxito en ventas, son equipos muy interesantes si lo que buscas es un portátil que destaque por su autonomía. De hecho, podríamos decir que es uno de los puntos fuertes de estos equipos. En este sentido vendrían a ser el equivalente a un MacBook, salvando las distancias, pero con Windows 11. Pues bien, aquí entra en juego el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 9.

Al estar hablando de un Copilot PC+ es compatible con la IA de Microsoft, lo que añade un valor extra al portátil. Todo lo relacionado con inteligencia artificial va a más y si no quieres perder el tren te recomendamos adquirir un equipo compatible. Dicho esto, ahora puedes comprar el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 9 por 699 euros en Amazon. Cuando no está en oferta cuesta 799 euros, por lo que te ahorras 100 euros. Si bien no es un descuentazo, estamos hablando del precio mínimo histórico, así que es un buen momento para comprarlo.

Compra el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 9 por 699 euros en Amazon

Este portátil Lenovo tiene una pantalla de 14 pulgadas Lenovo

Este portátil lleva el procesador Qualcomm Snapdragon X Plus de 8 núcleos que ofrece un buen rendimiento en ofimática, navegación web y en todas aquellas tareas que no haga falta un equipo que tenga una tarjeta gráfica dedicada. Además, aunque no es un portátil gaming, puede mover juegos que sean poco exigentes a nivel de CPU/GPU. En el caso de querer jugar a títulos triple A hay que hacerlo a través de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW u otra plataforma de juego en al nube. En cuanto a RAM y almacenamiento, el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 9 cuenta con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.

No menos importante es la pantalla, y aquí encontramos un panel OLED de 14 pulgadas con resolución WUXGA (1.920 por 1.200 píxeles). La calidad de imagen es impresionante, aunque no esperes un nivel de brillo muy alto (hasta 400 nits). Ahora bien, hay que tener en cuenta que se trata de un portátil muy asequible, así que tampoco podemos exigirle lo mismo que a uno de gama media o alta.

A nivel de software corre programas nativos para ARM y también x86, aunque estos últimos los ejecuta mediante Microsoft Prism, una capa de compatibilidad que es transparente para el usuario. Eso sí, se pierde algo de rendimiento, por lo que lo suyo es usar siempre que sea posible programas nativos para esta ARM. No obstante, poco a poco son más los desarrolladores que compilan sus programas para dicha arquitectura.

Es hora de echar un vistazo a la conectividad. Este portátil tiene dos USB tipo A, un lector de tarjetas microSD, dos USB tipo C, un HDMI, una toma para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7. No está nada mal para ser un portátil tan fino y compacto.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora está 100 euros más barato, no podemos hacer otra cosa que recomendar este portátil. Para finalizar, decir que es una oferta flash, así que puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.