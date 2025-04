Para creadores de contenido y streamers: este micrófono para PC, PS4 y PS5 tiene un descuentazo y su precio te dejará sin palabras

Si quieres adentrarte en el mundo de los creadores de contenido, streamers o simplemente buscas mejorar la calidad de tus videollamadas para que te escuchen de forma clara y nítida, entonces tienes que echar un vistazo al HyperX SoloCast. Este micrófono USB de condensador no te dejará indiferente, y lo mejor de todo es que ahora tiene un 38 % de descuento. Aunque su precio recomendado es de 74,99 euros, lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 46,34 euros.

Cabe mencionar que el HyperX SoloCast tiene más de 18.600 valoraciones en Amazon, reseñas por parte de los usuarios muy positivas y una nota media de 4,6 estrellas sobre 5. Así pues, estamos hablando de un micrófono que merece la pena comprar, sobre todo ahora que está mucho más barato del precio recomendado. Sobre esto último, decir que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Ahorra 28,65 euros comprando el micrófono HyperX SoloCast en Amazon

Uno de los puntos fuertes del HyperX SoloCast es que se trata de un micrófono plug and play, lo que significa que solo necesitas conectarlo a un puerto USB de tu PC, Mac, PS4 o PS5, y estará listo para funcionar al instante. Esto hace que sea ideal para aquellos no quieren saber nada de instalar controladores o software adicional. Por lo tanto, solo tienes que conectarlo para empezar a grabar o streamear en cuestión de segundos.

A pesar de ser pequeño y compacto, ofrece una gran calidad de sonido (24 bits/96 kHz) gracias al patrón polar cardioide. Este patrón de captación prioriza el sonido que viene directamente de la parte frontal del micrófono, ayudando a reducir significativamente el ruido ambiente no deseado, lo cual es muy importante tanto si estás en una partida online como si grabas un podcast.

El micrófono viene con un soporte ajustable que permite colocar el micrófono HyperX SoloCas en el ángulo ideal. Ahora bien, si prefieres lo puedes montar en un brazo articulado o un soporte de micrófono tradicional, es compatible con roscas de 3/8 y 5/8 pulgadas. Esto último ofrece flexibilidad a la hora de adaptarlo a cualquier configuración.

Si tenemos en cuenta sus características, facilidad de uso y, sobre todo, el precio al que se encuentra ahora mismo en Amazon, no hace falta decir que es una oferta que no puedes dejar pasar. Por menos de 50 euros, te llevas un micrófono fiable, con un sonido claro. Además, si instalas el software HyperX NGENUITY podrás actualizar el firmware y realizar ciertos ajustes para aprovechar todo su potencial. Ahora bien, no es obligatorio instalar dicho software para que funcione el micrófono.

