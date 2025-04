Entra en el ecosistema de Apple por la puerta grande con este MacBook Air con chip M4 que ha visto caer su precio 170 euros

Si llevas tiempo pensando en dar el salto a macOS y tienes claro que lo quieres hacer de la mano de un portátil, el MacBook Air es una opción muy interesante si lo que buscas es un equipo que tenga un precio que sea lo más accesible posible. Este portátil, que ofrece un buen equilibro entre potencia y autonomía, no hace nada de ruido al no llevar ningún ventilador. Por lo tanto, ya sea trabajando con Pages o editando un vídeo con DaVinci Resolve, Final Cut Pro o iMovie, lo harás en completo silencio.

Vayamos a lo que para muchos es decisivo a la hora de comprar un portátil, el precio. Bien, el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 más básico cuesta 1.199 euros en la web de Apple, pero en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 1.029 euros en Amazon. Estamos hablando del precio mínimo histórico, así que no hay mejor momento para comprarlo. Y, si finalmente decides hacerlo, puedes elegir entre cuatro colores: azul cielo, blanco estrella, medianoche y plata.

Compra el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 en Amazon por 1.029 euros

Este portátil es fino y compacto Apple

Este portátil es perfecto para productividad y ofrece un buen rendimiento en cualquier tarea, incluso en edición de vídeo. También puede mover juegos como Resident Evil 4 Remake y Stray, entre muchos otros. Ahora bien, no es un equipo pensado para jugar, hay que tener en cuenta que macOS no tiene un catálogo de juegos muy extenso si lo comparamos con Windows. No obstante, te recordamos que tienes la opción de jugar en la nube vía Xbox Cloud Gaming.

Uno de los puntos fuertes del MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 es la autonomía. Puedes usarlo todo el día sin depender del cargador. De hecho, Apple dice que puede durar hasta 18 horas. Además, al contrario que la mayoría de los portátiles con Windows, siempre rinde lo mismo, esté conectado a la corriente o no.

Tampoco podía faltar la compatibilidad con Apple Intelligence, que aunque por ahora está algo verde, promete bastante y tiene mucho margen de mejora. Aquí merece la pena destacar la herramienta de escritura, que permite revisar el texto, reescribirlo e incluso elegir si lo queremos informal, profesional o conciso. También se puede usar ChatGPT a través de Siri y crear imágenes mediante IA y de forma local usando la app Image Playground.

Si buscas un portátil que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, no hace falta que sigas buscando, aquí lo tienes. Si nunca has usado macOS, no te preocupes, es un sistema operativo muy intuitivo y no tardarás mucho en hacerte con él. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote.

