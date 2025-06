Este portátil con 1 TB de SSD y una RTX 5060 lleva poco tiempo a la venta y ya está más barato del precio recomendado

Ya empiezan ha llegar los primeros portátiles con las NVIDIA GeForce RTX de la serie 5000 y hoy veremos uno que te sorprenderá, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por tener un precio muy atractivo. Se trata del HP Victus 15-fa2030ns, y por sus características es un equipo muy versátil, siendo también válido para trabajar en edición de vídeo, para ejecutar modelos de IA de forma local y otras tareas que sean muy exigentes a nivel de procesador y tarjeta gráfica.

Ahora puedes comprar el HP Victus 15-fa2030ns por 1.169,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 1.299,99 euros, supone un ahorro de 130 euros. ¡No está nada mal! Por cierto, es una oferta flash, así que puede finalizar en cualquier momento. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son muy positivas, de ahí que tenga una nota media de 4,1 estrellas sobre 5.

Ahorra 130 euros comprando el HP Victus 15-fa2030ns en Amazon

Este portátil no viene con Windows 11 preinstalado HP

Es hora de echar un vistazo a las especificaciones técnicas de este portátil. El HP Victus 15-fa2030ns tiene una pantalla Full HD IPS de 15,6 pulgadas, un procesador Intel Core i7-240H, 16 GB de RAM, un SSD de 1 TB y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060. Por lo tanto, no hace falta decir que es lo suficientemente potente para mover títulos como Indiana Jones y el Gran Círculo, DOOM: The Dark Ages o Marvel's Spider-Man 2. En este sentido puede con cualquier videojuego por muy exigente que este sea. Además, no hace falta decir que soporta las últimas tecnologías de NVIDIA.

A nivel de conectividad está a la altura de lo esperado en un equipo de su categoría. Este portátil incorpora x2 puertos USB tipo A, x1 USB tipo C, x1 lector para tarjetas SD, x1 Gigabit Ethernet, x1 HDMI, x1 toma para auriculares, Bluetooth y Wi-Fi. Por otro lado, decir que no incluye el sistema operativo de Microsoft. Esto quiere decir que, si compras este portátil tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Ahora bien, que no cunda el pánico, es muy fácil y rápido.

En definitiva, si buscas un portátil que pueda con todo lo que le eches y no sea excesivamente caro, el HP Victus 15-fa2030ns es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 1.170 euros. Es más, podríamos decir que es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.