Este portátil Samsung de 15,6 pulgadas y 512 GB de SSD es el chollo del día

¿Samsung Galaxy Book4 por menos de 600 euros? No es imposible, solo tienes que echar un vistazo a esta oferta. Este portátil, que destaca por ser muy versátil y fino, vuelve a tener una vez más un 44 % de descuento en Amazon, así que su precio ha caído en picado. Por lo tanto, si necesitas un portátil para trabajar o estudiar y de paso ver contenido multimedia, puede que te interese. Además, al contrario que otros equipos, este viene con el sistema operativo de Microsoft preinstalado.

Ahora puedes comprar el Samsung Galaxy Book4 por 599 euros en Amazon o si lo prefieres en MediaMarkt. Es un precio muy competitivo para un portátil que, cuando no está en oferta, cuesta 1.069 euros. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, no hace falta decir que son mayormente positivas. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece este equipo que está rebajado 470 euros.

Llévate el Samsung Galaxy Book4 por tan solo 599 euros

Este portátil viene con Windows 11 Home preinstalado Samsung

Por menos de 600 euros te llevas un equipo que no está nada mal en cuanto a características. Tiene una pantalla Full HD antirreflectante de 15,6 pulgadas, un procesador Intel Core i5-1335U, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics. Ya sea para editar todo tipo de documentos, editar fotos de forma casual y para jugar en la nube vía Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW, ofrece un buen rendimiento, incluso con varios programas abiertos. Así pues, si en tu día a día sueles usar la suite de Microsoft o Google y en tus ratos libres te gusta ver series y películas, este portátil es perfecto.

Como en todo portátil es muy importante que tenga todo tipo de puertos para no depender de adaptadores externos, y aquí está a la altura de lo esperado. Este equipo incorpora dos USB tipo A, un Ethernet, dos USB tipo C, un HDMI, una ranura para tarjetas microSD, un conector de audio, Bluetooth y Wi-Fi. Así que, a no ser que tengas muchos periféricos, en un principio no tendrías que tener ningún problema en este sentido.

Que incluya Windows 11 Home es otro punto a favor ya que viene listo para ser usado y no tienes que comprar la licencia por separado, solo iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. Ahora bien, también tienes la opción de instalar una distro GNU/Linux si prefieres el sistema operativo del pingüino.

Aunque hay muchos portátiles que cuestan más o menos lo mismo que el Samsung Galaxy Book4, no todos están a la altura, de ahí que sea una oferta tan atractiva. Por último, como no sabemos cuántas unidades hay disponibles, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.