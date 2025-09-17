Ratón inalámbrico oferta
Este ratón Razer es uno de los más precisos del mercado y ahora que está en oferta su precio te sorprenderá
Si eres un jugador muy exigente que juega a juegos competitivos, el Razer Viper V3 HyperSpeed es una gran compra, no solo por sus características, sino también por tener un precio muy competitivo
Tenemos que hablar del Razer Viper V3 HyperSpeed, un ratón gaming inalámbrico que ha sido diseñado en colaboración con profesionales de los eSports. Si estás buscando un ratón de gama media que sea cómodo, ligero y personalizable, este es una apuesta segura, y ahora puede ser tuyo por menos de lo que piensas si aprovechas esta oferta de Amazon.
En el momento de escribir estas líneas el Razer Viper V3 HyperSpeed está disponible por 59,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que en la web de Razer cuesta 79,99 euros, te ahorras 20 euros (25 % de descuento). Es un precio muy atractivo para un ratón que tiene más de 23.900 valoraciones y una puntuación de 4,5 sobre 5. Así que, si no quieres jugártela y prefieres ir a lo seguro, no dejes pasar esta oferta y hazte con él antes de que finalice o se agote.
Un ratón con una excelente relación calidad-precio
El sensor es un componente muy importante, y aquí el Viper V3 HyperSpeed lleva el Razer Focus Pro de 30.000 ppp, uno de los más precisos del mercado. Gracias a su colocación adelantada y a funciones inteligentes, ofrece un seguimiento muy preciso incluso en superficies de cristal. No menos importante son los switches, y aquí lleva interruptores mecánicos Razer de segunda generación, con una durabilidad de hasta 60 millones de clics y puntos de contacto chapados en oro.
Si bien es un ratón inalámbrico, te sorprenderá por su tiempo de respuesta, además de poder alcanzar una tasa de sondeo real de 4000 Hz, con el receptor Razer HyperPolling Wireless. Todo esto sin sacrificar autonomía: la batería alcanza hasta 280 horas de uso, lo que significa que que no tendrás que ponerlo a cargar constantemente.
Ya sea para jugar a juegos competitivos como Counter-Strike 2, League of Legends o Fortnite, entre muchos otros, así como para trabajar, el Razer Viper V3 HyperSpeed no te decepcionará. Podríamos decir que es un ratón muy versátil que ofrece un buen desempeño bajo cualquier escenario.
Si tenemos en cuenta que estamos hablando de un ratón muy cómodo, preciso y personalizable, que se puede conseguir por 59,99 euros, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Si al final lo compras, tendrás un ratón para muchos años.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
