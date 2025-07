Mejora el rendimiento de tu PC con este SSD de 2 TB que ofrece una velocidad de lectura de hasta 7450 MB/s

Es imprescindible que nuestro PC sea lo más equilibrado posible a nivel de hardware si queremos sacarle el máximo partido. De nada vale que tenga un procesador muy potente y una tarjeta gráfica de gama media/alta si luego instalamos un SSD que no sea de alto rendimiento. Pues bien, aquí entra en juego el Samsung 990 PRO de 2 TB, que es muy rápido, fiable y eficiente energéticamente.

Ahora puedes comprar el Samsung 990 PRO de 2 TB por 161,68 euros en Amazon (164,95 euros en PcComponentes). Aunque no es el precio mínimo histórico, sigue siendo una oferta que no puedes dejar escapar si estás buscando un SSD para tu ordenador y no quieres jugártela. Es más, podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 165 euros. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios (más de 5.400 valoraciones), son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5.

Ahorra 43,18 euros comprando el Samsung 990 PRO de 2 TB en Amazon

Este SSD ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 7.450 MB/s y 6.900 MB/s respectivamente. Por lo tanto, a la hora de jugar los juegos tardan menos en cargar, mientras que si tienes que transferir un archivo el tiempo de espera se verá reducido. Esto quiere decir que el Samsung 990 PRO es perfecto para videojuegos y trabajar, ya sea creando creando contenido o llevando a cabo cualquier otra tarea exigente donde sea muy importante tener una unidad de almacenamiento de alto rendimiento.

Al tener 2 TB de capacidad podrás instalar muchos videojuegos, incluso si ocupan mucho espacio. Recordemos que hay títulos como Forza Motorsport y Starfield que ocupan más de 100 GB. Por otro lado, decir que Samsung ha hecho un buen trabajo al reducir el consumo energético. Según el fabricante coreano, mejora el rendimiento por vatio más del 50 % con respecto al Samsung 980 PRO.

El Samsung 990 PRO es compatible con el software Samsung Magician, una herramienta muy útil que sirve para proteger tus datos, controlar la salud del SSD, instalar actualizaciones de firmware y mucho más. Este programa está disponible para Windows y MacOS.

Aprovecha que el Samsung 990 PRO de 2 TB está en oferta y llévatelo por 161,68 euros, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo. Si se escapa de tu presupuesto siempre puedes comprar el Samsung 990 PRO de 1 TB, que actualmente se puede conseguir por 99,95 euros en Amazon.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.