'Los Simpson: La película 2' anuncia el esperado regreso a Springfield con fecha de estreno confirmada

La secuela confirmada de Los Simpson: La Película ya ha confirmado la fecha de estreno. Creada por Matt Groening, Los Simpson se ha convertido en la comedia y serie de animación de mayor duración en la televisión. Estrenada en 2007, la primera película de esta franquicia se convirtió en un éxito de crítica y público. Y es que recaudó más de 536 millones de dólares con un presupuesto de tan solo 75 millones.

En Los Simpson: La película, Springfield quedó confinada bajo una cúpula de cristal después de que Homer Simpson contaminara accidentalmente el lago del pueblo. Tras años de especulaciones sobre una secuela de la película animada, nada se había concretado hasta el momento.

El regreso de 'Los Simpson' a la gran pantalla

En una nueva publicación de Instagram, 20th Century Studios anunció que Los Simpson: La película 2 se estrenará en cines el próximo 23 de julio de 2027. Se rumorea que esta producción reemplaza a un proyecto de Marvel sin título, que ya ha sido eliminado de la programación del estudio. Por ahora, no se han confirmado detalles de la trama.

Una de las principales razones de la larga espera de este anuncio ha sido la ambición del equipo que estuvo detrás de Los Simpson. Los showrunners y creadores han confirmado con cierta frecuencia que esperaban que la secuela de Los Simpson: La película se sienta como una continuación digna de la primera película, no como una apuesta para ganar dinero de manera sencilla.

El hecho de que la serie siga activa, confirmada su renovación hasta la temporada 40, se traduce en que el equipo debe equilibrar la producción televisiva, el control de calidad y el alcance cinematográfico de esta propuesta. Matt Groening y los productores habían expresado previamente su deseo de mantener la integridad narrativa y la calidad de la animación antes incluso de dar luz verde a una secuela.

Por lo tanto, el anuncio de Los Simpson: La Película 2 en 2027 confirma que el equipo habría encontrado una historia que merece la pena llevar a la gran pantalla. La película de 2007 ofreció al público una trama más elaborada que la de un episodio de televisión común, y la secuela podría inspirarse en esa misma trama cercana al fin del mundo. Lo que está claro es que, después de 20 años, los espectadores están más que listos para otra aventura cinematográfica de Los Simpsons.