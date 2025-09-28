La mención de un inesperado personaje en 'The Walking Dead' deja en el aire el regreso de Rick Grimes

Si estás familiarizado con The Walking Dead, sabrás que Rick Grimes es el alma que mueve la franquicia de The Walking Dead. Sin embargo, ni siquiera el spin-off que protagonizó aclaró si volvería a este universo. Sin embargo, un miembro olvidado de la familia Grimes finalmente fue mencionado por primera vez en el universo televisivo, lo que puede significar que el protagonista puede regresar.

Las mejores interpretaciones de Andrew Lincoln en The Walking Dead como Rick Grimes inmortalizaron al personaje, convirtiéndolo en uno de los mejores protagonistas que han aparecido en televisión. Esto dolió aún más cuando abandonó la serie principal en 2018, pero su regreso en The Ones Who Live ayudó a darle al protagonista un final más apropiado, a la vez que calmó el ansia del público que esperaba con ganas su regreso.

El corazón de 'The Walking Dead'

Lo cierto es que la historia aún tiene mucho que avanzar, por lo que existen algunas reuniones importantes que el público sigue esperando. También ciertas tramas inconclusas que tendrían que resolverse antes de la despedida de la serie. En este sentido, la sutil referencia a Jeffrey Grimes en la tercera temporada de Daryl Dixon puede significar más de lo que parece. Además, el propio Andrew Lincoln insinuó que se están llevando a cabo conversaciones sobre su regreso.

The Walking Dead no necesitaba más excusas para traer de vuelta a Rick Grimes. Pese a ello, ahora que se ha mencionado a su hermano, aún hay más motivos para incluirlo de nuevo en el grupo principal. Durante el último episodio de Daryl Dixon, Carol le contó a Antonio que tenía un amigo cuyo hermano vivía en España, lo que prácticamente confirma la existencia de Jeffrey en el universo de televisión.

Aunque no existe garantía de que aún continúe con vida, el hecho de que Daryl y Carol estén actualmente en España significa que existe la posibilidad de que se encuentren con familia directa de Rick, lo que podría propiciar una emocionante reunión. De igual manera, mencionar a Jeffrey sin que esto tuviese impacto en Rick Grimes sería extremadamente extraño.

A su vez, Daryl Dixon dedicó años de su vida a buscar a Rick, pero el curso de la franquicia demostró que su esfuerzo fue en vano. Esto significa que, si nunca se reúnen en pantalla, la historia de Daryl en The Walking Dead se sentirá inconclusa, lo que hace imperativo que Rick Grimes tenga al menos un último arco argumental donde abrace a su amigo por última vez.