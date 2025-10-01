'Solo Leveling' pierde la corona: es oficialmente destronado como el mejor anime de 2025

Durante los últimos años, Solo Leveling se ha convertido en el principal baluarte del anime moderno. De hecho, su imparable ascenso internacional fue meteórico, siendo un total triunfo en los Crunchyroll Anime Awards de 2025. El público quedó maravillado por su intensa acción y elegante animación, llegando incluso a coronar la primera temporada como el Anime del Año.

Sin embargo, con el paso de 2025, ha quedado claro que otra serie se ha adueñado de la atención. Y no es otra que The Apothecary Diaries. Si bien es cierto que Solo Leveling aún cuenta con una enorme cantidad de seguidores, las cifras no engañan a nadie. La segunda temporada de The Apothecary Diaries no solo es el anime mejor valorado en MyAnimeList este año, sino también una de las series con mejores reseñas.

'Solo Leveling' fue el anime que conquistó al público

Asimismo, su éxito tanto en Japón como en el extranjero la ha consolidado como la serie más destacada del año. Lo cierto es que podría parecer sorprendente que Solo Leveling no esté encabezando las listas. Después de todo, la segunda temporada atrajo a una enorme audiencia y generó cierto debate en redes sociales. Eso no evita que el anime aún tenga cierta división de opiniones sobre su narrativa y profundidad.

De cara al futuro, la gran pregunta es si The Apothecary Diaries podrá mantener este impulso en los premios del próximo año. Con el reconocimiento de la crítica y su creciente popularidad, la serie tiene todas las papeletas para ganar el premio al Anime del Año en 2026. Sus personajes, en particular Maomao y Jinshi, siguen adquiriendo mayor complejidad, y la narrativa no hace más que mejorar con el paso de cada episodio.

Aun así, las cifras de visualización sugieren que tiene cierto potencial de permanencia. Mientras que Solo Leveling se ha forjado una reputación por sus combates espectaculares tan llamativos, The Apothecary Diaries destaca por la sofisticación de su narrativa. Si el impulso se mantiene, podría fácilmente alzarse con la corona en los premios Crunchyroll de 2026, consolidándose como el anime que marcará una época.