Steam añade 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar y quedarte para siempre

Steam es considerada la opción preferida de los jugadores de ordenador para adquirir los videojuegos. Y eso es, en gran parte, gracias a ir ampliando el catálogo de juegos disponibles. Entre todas las categorías hay una que siempre llama especialmente la atención, la de los juegos gratis.

Estos títulos a coste ceroestán disponibles para todos sus usuarios, que además los pueden añadir a su colección para siempre. Recientemente ha llegado propuestas muy variadas que puedes reclamar ya mismo y que pueden resultarte interesantes.

The August Before: Chapter One

The August Before: Chapter One es una aventura narrativa en primera persona que arranca con un misterioso capítulo inicial. El juego invita a explorar escenarios cargados de tensión mientras se desarrollan los primeros compases de una historia que promete expandirse en futuros episodios. Ideal para los amantes de los relatos inmersivos.

Lunacid - Tears of the Moon

Este dungeon crawleren primera persona llamado Lunacid - Tears of the Moon apuesta por una estética retro inspirada en clásicos de los 90. El jugador debe adentrarse en mazmorras oscuras repletas de enemigos y secretos, en una experiencia que combina exploración, combate desafiante y una atmósfera inquietante.

Wacky West

Wacky West se desarrolla en un salvaje oeste caótico y disparatado en el que todo puede pasar. Con mecánicas de acción sencilla y un enfoque humorístico, es un título pensado para partidas rápidas y desenfadadas en las que el objetivo principal es pasarlo bien en un mundo lleno de situaciones absurdas.

Hidden Arcade: Hundreds of Ghosts!

Hidden Arcade: Hundreds of Ghosts! es un título de acción arcade directa y frenética en la que los reflejos lo son todo. El jugador tendrá que enfrentarse a oleadas de fantasmas en partidas rápidas y adictivas que recuerdan a los salones recreativos clásicos. Perfecto para los que buscan diversión inmediata.