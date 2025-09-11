Juegos gratis
Steam añade 4 nuevos juegos gratis que ya puedes descargar y quedarte para siempre
El inmenso catálogo de la plataforma ha crecido un poco más con estas nuevas propuestas free to play
Steam es considerada la opción preferida de los jugadores de ordenador para adquirir los videojuegos. Y eso es, en gran parte, gracias a ir ampliando el catálogo de juegos disponibles. Entre todas las categorías hay una que siempre llama especialmente la atención, la de los juegos gratis.
Estos títulos a coste ceroestán disponibles para todos sus usuarios, que además los pueden añadir a su colección para siempre. Recientemente ha llegado propuestas muy variadas que puedes reclamar ya mismo y que pueden resultarte interesantes.
The August Before: Chapter One
The August Before: Chapter One es una aventura narrativa en primera persona que arranca con un misterioso capítulo inicial. El juego invita a explorar escenarios cargados de tensión mientras se desarrollan los primeros compases de una historia que promete expandirse en futuros episodios. Ideal para los amantes de los relatos inmersivos.
Lunacid - Tears of the Moon
Este dungeon crawleren primera persona llamado Lunacid - Tears of the Moon apuesta por una estética retro inspirada en clásicos de los 90. El jugador debe adentrarse en mazmorras oscuras repletas de enemigos y secretos, en una experiencia que combina exploración, combate desafiante y una atmósfera inquietante.
Wacky West
Wacky West se desarrolla en un salvaje oeste caótico y disparatado en el que todo puede pasar. Con mecánicas de acción sencilla y un enfoque humorístico, es un título pensado para partidas rápidas y desenfadadas en las que el objetivo principal es pasarlo bien en un mundo lleno de situaciones absurdas.
Hidden Arcade: Hundreds of Ghosts!
Hidden Arcade: Hundreds of Ghosts! es un título de acción arcade directa y frenética en la que los reflejos lo son todo. El jugador tendrá que enfrentarse a oleadas de fantasmas en partidas rápidas y adictivas que recuerdan a los salones recreativos clásicos. Perfecto para los que buscan diversión inmediata.
