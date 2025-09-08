Steam tiene un nuevo juego gratis por tiempo limitado que se puede reclamar ya mismo

Los videojuegos gratuitos constituyen una estrategia clave en la industria del entretenimiento digital, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de enriquecer sus colecciones sin costo alguno. Steam, la plataforma líder para juegos de PC, destaca por su amplio catálogo de títulos free-to-play y por sus promociones temporales que captan la atención de su comunidad. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden aprovechar una oferta exclusiva para agregar un nuevo juego a sus bibliotecas de forma gratuita, aunque esta promoción está disponible por tiempo limitado.

El título Broilers puede descargarse sin coste en Steam hasta el 13 de septiembre a las 19:00 horas (hora peninsular española), lo que otorga a los jugadores varios días para beneficiarse de esta oportunidad. Una vez incorporado a la biblioteca de Steam, el juego quedará asociado permanentemente a la cuenta, permitiendo su acceso en cualquier momento. Es fundamental actuar con prontitud para aprovechar esta oferta y garantizar el acceso al juego incluso después de que finalice la promoción.

Broilers, nuevo juego gratis disponible en Steam por tiempo limitado

Broilers es. Aprende a criar nuevas especies y sus características para ganar la batalla en línea. La Bropedia te ayudará a entender todos los aspectos del juego. Al principio puede ser difícil comprender toda la intrincada mecánica y averiguar cómo usarla o por qué es necesaria contra tu oponente, pero a través de la práctica y la práctica, así como de una amplia teoría, puedes convertirte en un maestro de las gallinas.

Por lo tanto, los usuarios de Steam tienen hasta el 13 de septiembre para adquirir Broilers de manera gratuita. Finalizada la promoción, el juego volverá a su precio habitual, haciendo de esta oferta una oportunidad única para los miembros de la plataforma.