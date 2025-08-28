Steam convierte un nuevo juego gratis para siempre, pero hay muy poco tiempo para reclamarlo

Steam continúa fortaleciendo su posición como la principal plataforma para jugadores de PC, gracias a su amplio catálogo y sus frecuentes promociones que permiten a los usuarios enriquecer sus bibliotecas sin costo alguno. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la actualización regular de su sección de juegos gratuitos, que ofrece acceso a títulos de gran calidad sin requerir inversión. En esta ocasión, Valve presenta una promoción especial de duración limitada para adquirir Dead in Bermuda de manera gratuita, aunque es fundamental actuar con prontitud para aprovechar esta oportunidad.

Los usuarios tienen hasta el 29 de agosto a las 19:00 (hora peninsular española) para reclamar el juego. Una vez añadido a la biblioteca de Steam, Dead in Bermuda permanecerá disponible de forma permanente, sin limitaciones ni compras adicionales para disfrutar de todo su contenido. Este título ofrece una experiencia inmersiva y dinámica, con un estilo visual distintivo que combina gráficos estilizados con una jugabilidad atractiva, ideal para quienes buscan propuestas frescas y accesibles. Su diseño refleja la esencia de los juegos indie contemporáneos, atrayendo tanto a nuevos jugadores como a aquellos con experiencia en busca de propuestas innovadoras.

Dead in Bermuda, nuevo juego gratis de Steam por tiempo muy limitado

. Asigna tareas a tus supervivientes, adquiere experiencia y desarrolla tu capacidad de supervivencia, investiga y fabrica nuevos objetos para el campamento, explora la isla en busca de recursos y resuelve los misterios ocultos tras una antigua profecía atlante.

Aprovecha esta oportunidad para incorporar Dead in Bermuda a tu colección digital y disfrutar de una experiencia que combina creatividad y entretenimiento. Visita la plataforma de Steam, reclama el juego antes de que expire el plazo y mantente informado sobre las futuras promociones, ya que Steam continúa sorprendiendo a la comunidad global de jugadores con ofertas atractivas.