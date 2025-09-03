HBO Max comparte la fecha de estreno de 'It: Bienvenidos a Derry', el plato fuerte antes de Halloween

Los amantes del género de terror y los seguidores del clásico de Stephen King están de enhorabuena. HBO Max ha anunciado la fecha de estreno y ya queda menos para poder ver los capítulos de la serie dramática 'It: Bienvenidos a Derry'.

Será el 27 de octubre cuando la precuela de 'It' desarrollada por los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti y Jason Fuchs, llegue a la plataforma, en lo que supone el regreso a la pantalla del temido payaso asesino que se hace llamar Pennywise.

"Todos se mueren por ver IT" ha sido el mensaje que ha trasladado la cadena de televisión por suscripción propiedad de Warner Bros y que prepara el regreso de la serie basada en la novela "IT" de King unos días antes de Halloween. El reparto está encabezado por el intérprete sueco Bill Skarsgård y lo completan Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

'It: Bienvenidos a Derry' amplía la visión establecida por Andy Muschietti en las películas 'IT' y 'IT: Capítulo 2', según ha anunciado la plataforma, y estará ambientada en la década de 1960. Una época anterior a la que tuvo que enfrentarse el Club de los Perdedores con el malvado Pennywise.

La historia ahondará con más detalle el origen de este peligroso personaje que secuestra y devora niños. De esta forma, servirá como precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti que tanto éxito cosecharon en 2017 y 2019.