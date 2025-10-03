El director de 'The Running Man' confirma la reacción de Stephen King al nuevo final de la película

Edgar Wright, conocido por ser el director de The Running Man, ha compartido la opinión de Stephen King sobre el cambio que se ha producido en el final de su novela original en esta nueva adaptación moderna. Publicada en 1982, The Running Man se desarrolla en un sorprendente mundo distópico donde Ben Richards, para salvar a su hija enferma, participa en un reality show en el que debe sobrevivir 30 días siendo perseguido por asesinos profesionales.

The Running Man está protagonizada por Glen Powell. También lo acompañan estrellas de primer nivel como Josh Brolin, Emilia Jones, Lee Pace o Colman Domingo, entre muchos otros. Por otro lado, Edgar Wright, junto con Michael Bacall, tuvo como objetivo realizar una nueva adaptación moderna de la novela de Stephen King. Esto requirió algunos ajustes, especialmente en lo que respecta al final.

Una adaptación moderna del clásico de Stephen King

Pues bien, el director afirmó que sabía desde el principio que el final de la novela no iba a formar parte de esta adaptación exactamente de esa manera. Aun así, Stephen King tenía la última palabra sobre el guion, por lo que tuvieron que obtener el visto bueno del escritor para materializar esta nueva versión. Este momento fue algo que Edgar Wright describió como "posiblemente el día más estresante de toda la producción".

Lo cierto es que Edgar Wright compartió que Stephen King también se dio cuenta de que el final original no funcionaría en este filme. Dicho esto, el maestro del terror sí que reconocía que este nuevo final era algo que podía funcionar. Esto fue lo que dijo: "Cuando Stephen King me respondió por correo electrónico, me dijo que tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a abordar el final. Creía que se hizo un gran trabajo, así que me alegré".

Stephen King no ha tenido reparos en compartir su opinión sobre las diversas adaptaciones que han tenido sus novelas. Lo que más se conoce es que no le gustó El Resplandor de Stanley Kubrick. No obstante, el escritor sí que ha elogiado películas como Carrie, Misery, Cadena Perpetua o It. En este sentido, la industria ha estado interesada en la obra de Stephen King recientemente. Hasta el momento, se han estrenado en cines adaptaciones de El mono o La larga marcha, ambas de Stephen King. Todas han recibido críticas mixtas y el éxito de taquilla no ha sido tan pronunciado.