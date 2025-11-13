El streamer Adin Ross, uno de los más grandes de Kick, anuncia que ahora sus directos más importantes serán en Twitch

Adin Ross es uno de los creadores de contenido más populares del mundo y una de las principales caras de Kick. Por eso ha resultando tan sorprendente que haya anunciado que sus retransmisiones más grandes y mediáticas pasarán a realizarse en Twitch. La decisión llega tras reconocer que la plataforma respaldada por Stake “está fallando” en algunos aspectos y que busca una mayor exposición y crecimiento en la plataforma de Amazon.

Ross, que recuperó su cuenta de Twitch el pasado 30 de marzo tras un largo veto, ha realizado únicamente dos directos desde entonces, pero asegura que quiere “ser muy cuidadoso” con el contenido que comparte allí. Mientras tanto, ha mantenido una fuerte presencia en Kick, donde continúa realizando streams de apuestas, colaboraciones y eventos con grandes figuras, incluido el propio Drake.

Adin Ross afirma que Kick “está faltando” y promete no poner anuncios en Twitch

El pasado 11 de noviembre, Adin confirmó que sus próximos grandes directos, incluyendo los esperados streams con 6ix9ine y Playboi Carti, se emitirán exclusivamente en Twitch. “No tiene sentido hacer streams grandes en Kick. Al menos en Twitch gano seguidores y visibilidad. Prometo no poner anuncios, solo lo hago por descubrimiento, porque Kick está faltando ahora mismo”, explicó el creador.

Algunos seguidores se mostraron escépticos, alegando que Ross ha hecho declaraciones similares en el pasado sin cumplirlas. Sin embargo, él insiste en que esta vez lo hará, aclarando que seguirá utilizando Kick para partidas, charlas y contenido más cotidiano, mientras reserva los eventos importantes para Twitch.

Ross también desmintió los rumores que apuntaban a un posible conflicto con Stake o a una renegociación de contrato: “No están cediendo, yo no tengo voz en Stake… Así que, Twitch será”.

El último gran directo del estadounidense en Kick fue con el exluchador Khabib Nurmagomedov, pero ahora parece decidido a buscar un nuevo impulso en Twitch, la plataforma donde comenzó su ascenso y que podría marcar su reconexión con el público mainstream.