IlloJuan firma con Sony Music para sacar el segundo disco de Los Diozes y explica cómo va a ser el proceso creativo

El debut musical de IlloJuan y SpokSponha trayendo a sus personajes de GTA Roleplay a la vida real sorprendió al panorama nacional en 2024 con Hotel Maligno, el primer álbum de su grupo Los Diozes. El disco se convirtió en un fenómeno viral que mezcló humor, rap y la narrativa forjada en Marbella Vice.

Con colaboraciones de artistas de renombre como Foyone o Kase.O, el proyecto superó las cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales y fue aclamado por su frescura y autenticidad.

Ahora, la alianza malagueña da un nuevo paso adelante: Los Diozes han firmado con Sony Music para producir su segundo trabajo de estudio. La noticia la confirmó el propio IlloJuan en una de sus últimas retransmisiones en Twitch, aprovechando también la oportunidad para explicar cómo será el proceso creativo.

IlloJuan se va a una mansión a Madrid para preparar el disco

“Tras el primer disco, nos contactaron muchas discográficas, pero queríamos mantener la libertad creativa del proyecto. En Sony entendieron perfectamente nuestra esencia”, explicó el malagueño, que también insistió en que el acuerdo les permitirá disponer de más medios, productores profesionales y un entorno de trabajo mejor estructurado.

IlloJuan reveló también cómo será el proceso de grabación. Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, el grupo convivirá un mes en una mansión-estudio en Madrid para componer y producir el álbum. “No será contenido 24 horas, pero sí haremos directos, eventos y series”, aclaró el creador de contenido para que nadie se espere un especial al estilo Kai Cenat.

El productor malagueño Sceno repetirá como pilar musical del proyecto en una nueva etapa que empieza a consolidar a Los Diozes como un grupo real capaz de trascender su origen digital y dejar huella en aquellos que no les conocían por su origen.