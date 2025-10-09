Un streamer criticado por suministrar descargas a su perro para que aparezca en su directo desmiente las acusaciones

En el mundo del streaming, las polémicas pueden estallar en cuestión de segundos, especialmente cuando estas comienzan con un clip que puede estar sacado fuera de contexto. Eso es lo que le ha ocurrido en los últimos días a Hasan Piker, uno de los creadores más populares de Twitch, que se ha visto envuelto en una fuerte controversia después de que un fragmento de su directo del 7 de octubre generara acusaciones de maltrato animal hacia su perro, Kaya.

La comunidad reaccionó con indignación al vídeo, en el que se escucha un gemido del animal mientras se mueve detrás del streamer. Algunos usuarios y creadores aseguraron que el sonido provenía de un collar de descargas eléctricas, pero el creador de contenido se ha encargado de resolver el malentendido.

Hasan desmiente las acusaciones y muestra el collar de su perro

Tras el revuelo en redes, Hasan abordó el tema en pleno directo, negando tajantemente haber usado un collar eléctrico. Con tono irónico, comentó que su perra era “la más mimada y mejor entrenada del mundo”, y explicó que el gemido se debió a un accidente: “Se enganchó con algo al bajar de la cama”.

La respuesta no convenció a todos. Figuras como Tectone, Ethan Klein o LosPollosTV criticaron duramente al streamer, acusándolo de usar al animal como “un accesorio de fondo” para su contenido, impidiéndole salir de plano con las descargas que le proporcionaba el collar. Por su parte, xQc fue más allá, prometiendo donar 50.000 dólares a un refugio de animales si el creador mostraba el collar en cámara.

Al día siguiente, Hasan mostró el accesorio en directo, aclarando que se trataba de un collar de vibración y rastreo, sin función de descarga eléctrica. “Tiene una linterna, sonido y un AirTag, nada más”, aseguró. Aun así, la polémica continuó, y xQc terminó haciendo la donación prometida pese a seguir dudando de la versión de su compañero.

Mientras la discusión sigue dividiendo a la comunidad, el caso refleja cómo la exposición constante de los streamers puede convertir cualquier momento cotidiano en una controversia viral y como los usuarios son capaces de pensar en cualquier hecho, por muy macabro que sea, como una estrategia para ganar seguidores.