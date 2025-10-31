Fecha confirmada: Netflix anuncia el estreno de "One Piece 2" con un frío adelanto

El 10 de marzo de 2026 es la fecha que todos los fans de "One Piece" deben marcar en rojo. Ese día volverán a zarpar los Piratas del Sombrero de Paja en la segunda temporada del live-action de Netflix, bajo el título "One Piece: Rumbo a la Grand Line". Y para hacer más llevadera la espera, la plataforma irá incorporando capítulos remasterizados en HD del anime original, comenzando por la saga "East Blue".

La gran novedad que ya ha provocado oleadas de comentarios es el primer vistazo a Isla Drum, el escenario helado que marcará el rumbo de la nueva entrega. Montañas, nieve, y una frase en el póster promocional que deja claro que aquí no habrá descanso: "Una aventura en el país sin nombre". Quienes han leído el manga o visto el anime saben que lo que viene es intensidad en estado puro.

Netflix ha apostado fuerte: más personajes, más drama y más acción. La llegada de Tony Tony Chopper, el reno-médico más adorable (y peligroso) de la saga, es el gran fichaje de esta temporada. Pero no viene solo. También veremos a la misteriosa Dra. Kureha, y un desfile de enemigos y criaturas de lo más variopinto que amenazarán la travesía de Luffy y su tripulación.

Los escenarios de la temporada no se limitarán a una sola isla. Según [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/videojuegos/este-principal-desafio-que-netflix-enfrentara-adaptacion-one-piece_20250613684bdfc6cf3ee62af1e4c2e3.html|||Eiichirō Oda]], la historia se expandirá por zonas clave del universo "One Piece": Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Island y, por supuesto, Drum Island. Todo esto promete una narrativa mucho más rica y frenética, sin dejar que el ritmo decaiga.

Oda ha estado implicado en todo el proceso. Desde Japón, eligió al nuevo reparto mediante vídeos y fotos, y terminó viajando a Ciudad del Cabo para confirmar que todo encajaba: "Eran, sin duda, la elección perfecta", afirmó. Esa supervisión directa no es casual: Netflix quiere evitar errores y mantener contenta a una base de fans que no perdona.

Y por si quedaban dudas: habrá tercera temporada. No hay que temer otro "continuará" sin rumbo. Netflix ya ha puesto en marcha la siguiente fase de producción. Lo que empezó como una apuesta arriesgada se ha convertido en una mina de oro que no tiene pinta de agotarse pronto. Monkey D. Luffy y compañía siguen navegando, y parece que todavía queda mucha mar por recorrer.