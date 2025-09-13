El thriller de ciencia ficción que pasaste por alto: una joya postapocalíptica que debes ver

Netflix cuenta en su inmenso catálogo con una serie de ciencia ficción poco conocida que cualquier seguidor del género debería ver al menos una vez. A diferencia de muchas series que apenas tienen la oportunidad de durar más de dos temporadas, The Rain consiguió una sólida trayectoria de tres temporadas antes de concluir su historia con un final que resultó satisfactorio.

La realidad es que la mayor parte de las plataformas de streaming siguen apostando por series de ciencia ficción postapocalíptica debido a su gran atractivo para el público. Mientras que Apple TV+ cuenta con algunas incorporaciones notables en el género, como Silo e Invasión, Prime Video tiene los spin-offs y secuelas de Fallout y The Walking Dead.

Un virus mortal como fuerza misteriosa

Incluso Netflix no ha querido quedarse sin su porción del pastel al explorar una variedad de temas distópicos, con series como 3%, Into the Night o Snowpiercer. Por desgracia, en esa larga lista de series que tiene Netflix, existe una que ha caído en el olvido y que puede sorprender a más de uno.

A diferencia de producciones similares como El Eternauta o Fallout, The Rain no está basada en ninguna novela gráfica ni en un videojuego. Sin embargo, la serie danesa parece compartir muchos paralelismos intrigantes. Al igual que El Eternauta, The Rain comienza con una situación climática desastrosa, donde un virus mortal se propaga entre los humanos a través de un fenómeno climatológico muy común: la lluvia.

Aunque El Eternauta no menciona explícitamente ningún brote de virus, su historia también comienza con la muerte de muchos humanos tras entrar en contacto con lo que parece ser una nevada radiactiva. En ambas series, el enemigo principal sigue siendo una fuerza misteriosa que pone a prueba a los principales protagonistas. Aunque The Rain evita adentrarse en lo sobrenatural, los personajes se ven envueltos en una lucha a contrarreloj para descubrir la verdad sobre el apocalipsis que vertebra la trama.

The Rain duró tan solo tres temporadas, pero a diferencia de muchas series que se estrenan en streaming, no se vio cancelada abruptamente. En cambio, llegó a su conclusión natural y concluyó la mayoría de sus tramas. Aun así, pese a recibir elogios de la crítica y tener la oportunidad de contar una historia con principio y final bien definidos, The Rain sigue siendo desconocida.